۵۰ هزار دُز واکسن آنفلوانزا دراصفهان نیاز است/ مورد مبتلا نداریم

رضا فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان مهر ماه امسال مورد ابتلاء به آنفلوانزا در استان اصفهان مشاهده نشده است، اظهار داشت: این امر را به صورت نمونه‌گیری تصادفی و در بین بیماران حاد تنفسی بررسی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه از شهریور امسال تاکنون ۷۵ هزار دُز واکسن آنفلوانزا در استان اصفهان توزیع شده است، ابراز داشت: این واکسن‌ها برای کادر درمان، مادران باردار، گروه‌های پرخطر مانند بیماران مبتلا به سرطان و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان با بیان اینکه برای پوشش جامعه هدف مورد نیاز واکسن آنفلوانزا در استان اصفهان نیازمند ۵۰ هزار دُز دیگر از این واکسن هستیم، افزود: برای این امر درخواست کتبی برای وزارت بهداشت ارسال شده است.

کر بو شدن و کاهش حس چشایی نشانه‌های جدید کرونا

وی در ادامه در خصوص جدیدترین نشانه‌های ابتلای به کرونا گفت: کر بو شدن و کاهش حس چشایی از علائم جدید کرونا در بین مردم اصفهان است که ضروری است کسانی که چنین علائمی را دارند به مراکز تعیین شده ۱۶ ساعته و بخش‌هایی که در بیمارستان‌های استان اصفهان آماده شده مراجعه کنند.

فدایی با بیان اینکه سردردهای شدید نشانه اصلی کرونا نیست، ادامه داد: برای این امر ضروری است این سر درد با دیگر علائم همراه باشد و پس از آن بیمار برای بررسی شرایط خود به پزشک مراجعه کند.

بین آلودگی هوا و ابتلاء به کرونا ارتباطی وجود ندارد

وی در خصوص ارتباط کرونا و آلودگی هوا نیز ابراز داشت: بین آلودگی هوا و ابتلاء به کرونا به طور خاص ارتباطی وجود ندارد اما مبتلایان به بیماران ریوی در شرایط آلودگی حال بدتری دارند.

مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: توصیه ما این است که در چنین شرایطی که سکون هوا را نیز داریم، سالمندان، مادران باردار، گروه‌های بیماران پرخطر و افراد تحت درمان کرونا خروج غیر ضروری از منزل نداشته باشند.

وی تصریح کرد: ضروری است در این شرایط مسئولان نسبت به ساماندهی منابع آلاینده در شهر اصفهان بیشتر توجه داشته باشند و تنها به فلج کردن تحرکات اجتماعی آن هم در شرایط بحرانی آلودگی هوا بسنده نکنند.