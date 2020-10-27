مراسم روز جهانی جودو با «شعار جودو ایران را بازگردانید» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک روز به روز جهانی جودو، مراسم به همت فدراسیون جودو با حضور جمعی از جودوکاران و مربیان در محل میدان آزادی برگزار شد.

طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک، نصرالله پریچهره سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی جوانان جودو و نونهالان، محسنی مدیرعامل ورزش شهرداری تهران، عظیمی مدیر برج آزادی، خامسیان معاون شهرداری منطقه ۹، کاشانی مدیر ورزش منطقه ۹ از جمله میهمانان این مراسم بودند.

در این مراسم، ۱۰۰ جودوکار نونهال به نمایندگی از خانواده بزرگ جودو ایران در حالی که «جودوگی» بر تن داشتند، در میدان آزادی گرد هم جمع شدند و با شعارهایی از قبیل «من به المپیک ۲۰۲۸ می‌اندیشم»، «قوانین برابر برای کشورها»، «جودو ایران را بازگردانید»، «جودو در ایران زنده است» خواهان رفع تعلیق ناعادلانه فدراسیون جودو ایران توسط فدراسیون جهانی شدند.

یکی از مهمترین بخش‌های مراسم، اجرای تکنیک جودو به صورت نمادین توسط رئیس فدراسیون بود.