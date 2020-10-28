چین: پمپئو ذهنیت جنگ سرد را رها کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین به مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که ذهنیت جنگ سرد و بازی با حاصل جمع صفر را رها کرده و پکن را به مثابه تهدید جلوه ندهد.
انتقاد این دیپلمات چینی به اظهارات روز گذشته پمپئو و دیدار وی با همتای هندی، اشاره دارد.
پمپئو مدعی شده بود همکاریهای راهبردی واشنگتن-دهلی در راستای دفع تهدیدهای چین در منطقه ایندوپاسیفیک انجام میشود.
به گزارش مهر، در شرایطی که هند این روزها به شدت درگیر مناقشه با چین در منطقه مرزی هیمالیا است، مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، به دهلی نو سفر کرده اند و قرار است دو کشور توافقنامهای نظامی را برای اشتراک در دادههای ماهوارهای حساس امضا کنند.
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