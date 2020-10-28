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۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵

قضات در استعلامی مطرح کردند؛

آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟

آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟

اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته‌ ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر اخیراً قضات استعلامی پیرامون اقدام بانک‌ها در برداشت و یا توقیف حقوق کارکنان بازنشسته ای که ضامن می‌شوند را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادند.

متن استعلام واصله به شرح زیر است: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضائی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

کد مطلب 5058331

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    نظرات

    • حسین زهی IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
      4 1
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      بانک ها اصلا بازنشستگان را بعنوان ضامن نمی‌پذیرند سوال اینجاست که آیا این کار قانونی است
      • IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
        1 1
        چرا میپذیرند با گواهی کسر از حقوق
    • مصطفی صادقی IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام.بنده حتی قسط خودراپرداخت کرده بودم حسابم مسدودشده بودوورشهرستان سرگردان مانده بودم تابعد ازیک روز فردی رافرستادم وحقوقم راازادکردندحتی عذرخواهی هم نکردندبلکه طلبکارهم بودند
    • حسین کارگزاری IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام جناب آقا ی جهانگیر باسلام دعاکنیم برایایین آمدن اجناس برای این مردم غیورمتاسفیم که توانقلاب زحمت کشیدن حالاباید زجر بکشند تاریخ خودش گواه است وبه شما ودوران شمامیپردازد گواهی میدهدکه چقدرمردم زجرکشیدن وخواهند کشید
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
      3 0
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      مشخص هست از دنیا بی خبر هستید یک سر به حسابداری سازمان تامین اجتماعی بزن بعد اظهار نظر بفرما
    • احمد حاجیان نژاد IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام اصلا این بانکها و موسسات هر کاری از دستسان برآید میکنند بفکر آبرو کسب نیستند مگر دوست صمیمی اش باشد مثال همینها که گرفتندشان خدا گردن این رییس بانکها را مثل پلنگ بشکن
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بنده ۵۱۰۰۰۰۰ تومان حقوق میگیرم وخالص دریافتیم بعدازکسورات میشود ۲۳۰۰۰۰۰تومان حالا محل کارم بابت ضمانت ازبنده ۱۲۰۰۰۰۰کسرکرده ایا این کارقانونی می باشد

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