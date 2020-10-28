به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: فرآورده نمک خوراکی ید دار مشمول مقررات استاندارد اجباری است و لازم است مردم در هنگام خرید به نشان استاندارد و کد ده رقمی ذیل نشان استاندارد توجه کنند و برای اطمینان از اصالت و اعتبار نشان استاندارد، کد ده رقمی را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا اطلاعات محصول را مشاهده کنند.

وی، افزود: نمک خوراکی ید دار با نام‌های تجارتی «آوا» و «سوگند» دارای نشان استاندارد جعلی هستند که در بازرسی کارشناسان اداره کل از مراکز عرضه، شناسایی و توقیف شده‌اند.

مدیرکل استاندارد لرستان، گفت: با توجه به اینکه نمک‌های «آوا» و «سوگند» غیر استاندارد هستند و نشان استاندارد بر روی آنها جعل شده است، لازم است مردم از خرید این فرآورده‌ها خودداری کنند تا بازار برای محصولات غیر استاندارد، نا ایمن شود.

قنبریان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فرآورده‌های مذکور، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۳۲۳۸۳۹۳ داخلی ۱۴۱ و ۱۲۷، به این اداره کل اعلام کنند.