عبور فیلم چینی از فروش ۱۰۰ میلیون دلاری/ حال گیشه سینماها بد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جنگی «ایثار» در دومین هفته اکرانش در سینماهای چین بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش کرد. این فیلم در دومین آخر هفته اکرانش ۲۸.۶ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروشش در ۱۰ روز را به ۱۰۶ میلیون دلار برساند.

از این میزان ۱.۶ میلیون دلار هم سهم فروش در ۶۷۰ پرده آیمکس بود.

انیمیشن ژاپنی «ماجراهای دیجیمون: آخرین تکامل» هم که در همین آخر هفته تازه راهی سینماها شده بود در جایگاه دوم ایستاد و ۹.۶۰ میلیون دلار در سه روز نخست اکرانش فروخت.

فیلم «کشور من، وطن من» هم در جایگاه سوم نشست و ۷.۸ میلیون دلار فروش کرد. این هفتمین هفته نمایش این فیلم در سینماهای چین بود. این فیلم در مجموع ۴۰۲ میلیون دلار فروش داشته و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال در سراسر جهان بوده است.

یک کمدی رمانتیک چینی با عنوان «عشق سایزبزرگ» هم که درباره زنی با وزن زیاد است که به طرز معجزه‌آسایی وزن کم می‌کند در جایگاه چهارم قرار گرفت و ۳ میلیون دلار فروش کرد.

دیگر فیلم تازه وارد به سینماهای چین فیلم ترسناک «زنگ اینترنت پریلوسا» بود که درباره یک دانش‌آموز کالج است که پیرامون چند قتل اسرارآمیز تحقیق می‌کند. این فیلم را تسوروتا نوریو کارگردان ژاپنی با اقتباس از رمانی چینی کارگردانی کرده است. این فیلم در ۳ روز نخست اکرانش ۹۳۰ هزار دلار فروخت.

تا اینجای سال فروش گیشه‌های چین بیش از ۲.۲۰ میلیارد دلار بوده که ۷۴ درصد پایین‌تر از ارزش آن در سال پیش در همین مقطع زمانی است. این نتیجه نزدیک به ۶ ماه تعطیلی سینماها بر اثر ویروس کروناست.