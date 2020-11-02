۸۰ کانون دانشجویی دانشگاه آزاد اهانت به پیامبر(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۸۰ کانون معرفت رضوی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور طی بیانیه‌ای اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«الَّذینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ.»

خداوند برنامه‌ها و اهداف دشمنان کافر و کسانی که در مسیر خدا سنگ‌اندازی می‌کنند، بی‌اثر می‌سازد و آنها را با شکست مواجه می کند. (سوره محمد -۴۶)

مجله شارلی ابدو باری دیگر با انتشار کاریکاتور های قبیحانه علیه پیامبر رحمت (ص) تلاشی بی ثمر در راستای اسلام ستیزی و تاکید بر آزادی بیان داشت، غافل از آن که اقدامات رئیس جمهور بی خرد فرانسه خود مهر تاییدی بر تناقض آزادی بیان غربی است و آنچه از این تلاش ها عیان گشت ناکارآمدی فرهنگ غرب و ناکامی آنها در جلوگیری از گسترش دین مبین اسلام و سیره نبوی است.

گسترش حیرت انگیز دین اسلام در قلب تمدن اومانیستی غرب، زنگ خطر بزرگی برای مستکبرانی است که از جهل مردم تغذیه کرده و آنان را در بردگی فکری و روحی نگه می دارند، کسانی که اندیشمندانشان با شروع قرون جدید ندای آزادی و برابری سردادند اما خودشان سهامداران کمپانی‌های برده داری بودند و امروزه نیز با همان قفس نامریی آزادی بیان، ملت های خود را در غل و زنجیر فکری نگاه داشته اند، تا بتوانند بنیاد استعماری خود را حفظ نمایند.

اما گاهی بی‌رحمانه حتی این نقاب تزویر را نیز کنار می نهند و حتی به بدیهی ترین اصول اندیشه فکری خودشان پایبند نیستند، از اصول اولیه آزادی هر فرد این است که آزادی دیگران را تهدید نکند و او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد وگرنه، آن آزادی نامشروع خواهد بود، برای مثال هرشخصی با هرعقیده و اعتقادی که دارد یا ندارد اگر فرد دیگری، عزیزترین فرد زندگی یا مهمترین شیء آن شخص را به استهزا و اهانت و تمسخر بکشد قطعا او را آزار داده و آزادی او را نقض کرده است. حال فرض کنید که آن فرد، خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد (ص) باشد و آن شیء چراغ هدایت یعنی قرآن عظیم، که برای یک فرد مسلمان حتی از خانواده و تمام عالم با ارزش تر است. آن گاه اگر شما این عمل را با نام آزادی بیان توجیه کنید تنها نشان داده اید که گرگ هایی در لباس میش هستید و انسان ها ذاتا آزاد نیستند بلکه حدود آزادی آن ها باید توسط گرگ هایی چون شما تعیین گردد.

همگان آگاهیم که در دو دهه اخیر، دولت های اروپایی برای جلوگیری از گسترش روزافزون اسلام در قلب اروپا، از هیچ اقدامی دریغ نکرده و همواره در تلاش اند تا چهره اسلام را تخریب کنند.

اهانت و تمسخر از کاریکاتورهای روزنامه شارلی اِبدو فرانسه تا کاریکاتورهای سال های قبل در مورد پیامبر اکرم(ص) در دانمارک، از این دست اقدامات مختلف، نشان از ادامه راه استعمارگران قبلی است اما اسم رمز غارت جدید "آزادی" است. عدم برخورد با این متجاوزان به روح و فکر بشری، تخم کینه و نفرت را در میان ملت ها پراکنده می کند و قطعا در آینده ی نزدیک به جدال های خون بار خواهد انجامید و این اتفاقات بهانه‌ی دیگری را به تاجران خون و اسلحه یعنی دولت های استکباری خواهد داد تا با تخریب رسانه ای چهره ی اسلام عزیز به محدود سازی مسلمانان بپردازد و حتی جنگ ها و جنایت های خودشان علیه ایشان را نیز توجیه نمایند.

حال این بار در فرانسه، در قلب دموکراسی و آزادی بیان، شاهد اقدامِ وحشیانه و قرون وسطایی فردی هستیم که خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است و عدم برخورد و چراغ سبزهای سیاست مداران مستکبرشان بیش از پیش چنین افرادی را جسورتر کرده است.

شکی نیست که این اقدام در ادامه روش تروریسم داعشی علیه اسلام است و باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه مسلمان و همچنین تمام آزادگان جهان شده است. درحالی که روحیه صهیونیستی این دولت ها، با هرگونه مطلب انتقادی پیرامون هولوکاست، به مانند جنایت جنگی و نژاد پرستی برخورد می کنند.

اینک، ما دانشجویان کانون های معرفت رضوی سراسر کشور، در ضمن خاطرنشان کردن انزجار از این اقدام موهن و ننگین و خباثت بار که مصداق بارز توهین به مقدسات و نقض آشکار حق آزادی دین، باور و عقیده و نیز نقض روشن مفاد ۱و ۱۸ اعلامیه حقوق بشر و نیز نقض بخش نخست از بند سوم ماده ۱۹ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

این اقدام نشریه موهن فرانسوی علیه پیامبر رحمت، حضرت محمد(ص) را که مطابق ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه هم جرم به شمار می رود، در تمام سطوح بین المللی محکوم می نماییم و به تمامی مراجع مربوط ملی و جهانی جهت پیگرد و مجازات عاملان این اهانت زشت و زننده درخواست رسمی خود را اعلام می داریم و خواستار محدودیت روابط با دولت فرانسه هستیم و از وزارت محترم امور خارجه تقاضای برخوردی قاطعانه طبق قوانین بین الملل با چنین اقدامات موهنی را داریم.