ترامپ «اوهایو» را از آنِ خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت انتخابات آمریکا، ادامه شمارش آرای حضوری انتخابات ریاست جمهوی آمریکا در اوهایو، پیروزی دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تا این لحظه نشان می دهد.

بدین ترتیب، ترامپ در این ایالت از جو بایدن رقیب دموکرات خود جلو زده است.

سایت انتخابات آمریکا در این خصوص اعلام کرد: با شمارش ۹۴ درصد از آرای ایالت اوهایو، بایدن ۴۵.۲ و ترامپ ۵۳.۴ درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالیست که اوهایو ۱۸ رأی الکترال دارد.

گفتنی است، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان ساعاتی پیش در خصوص نتایج اعلام شده در پیامی توئیتری ادعا کرد: دیشب در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها پیش افتاده بودم -اغلب قاطع- و حالا به نحو معجزه‌آسایی تک تک آنها ناپدید شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: خیلی عجیب است.