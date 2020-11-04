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۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۴۹

وزارت کشور از معاون دفتر رئیس جمهور شکایت کرد

وزارت کشور از معاون دفتر رئیس جمهور شکایت کرد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری از شکایت وزارت کشور از خود به دلیل انتشار سخنان یک نماینده مجلس دهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری طی مطلبی در فضای مجازی از شکایت وزارت کشور از وی خبر داد.

وی نوشت: از مدتی قبل با دوستان در دفتر رئیس جمهور در پی پس گرفتن شکایت‌های ریاست جمهوری و دولت از رسانه‌ها بودیم. به لطف بررسی‌ها و پیگیری های سرکار خانم دکتر جنیدی و همکارانشان در معاونت حقوقی، رئیس جمهور دستور به پس گرفتن شکایت‌هاه دادند که مراحل قانونی خبر آن در حال انجام است.

خوشحال و سرخوش از چنین اقدامی بودیم که با شکایت وزارت کشور آقای رحمانی فضلی، به دادسرا فراخوانده و بابت انتشار سخنان کواکبیان تفهیم اتهام شدم. بنده خدا بازپرس محترم مانده چه بگوید؟

کد مطلب 5064040

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