وزارت کشور از معاون دفتر رئیس جمهور شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری طی مطلبی در فضای مجازی از شکایت وزارت کشور از وی خبر داد.

وی نوشت: از مدتی قبل با دوستان در دفتر رئیس جمهور در پی پس گرفتن شکایت‌های ریاست جمهوری و دولت از رسانه‌ها بودیم. به لطف بررسی‌ها و پیگیری های سرکار خانم دکتر جنیدی و همکارانشان در معاونت حقوقی، رئیس جمهور دستور به پس گرفتن شکایت‌هاه دادند که مراحل قانونی خبر آن در حال انجام است.

خوشحال و سرخوش از چنین اقدامی بودیم که با شکایت وزارت کشور آقای رحمانی فضلی، به دادسرا فراخوانده و بابت انتشار سخنان کواکبیان تفهیم اتهام شدم. بنده خدا بازپرس محترم مانده چه بگوید؟