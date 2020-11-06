۲۵ خانه منطقه منبع آب اهواز در پهنه بسیار پر خطری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در آئین افتتاح اقدامات قرارگاه نبی اکرم (ص) سپاه حضرت ولی عصر استان خوزستان در منبع آب اهواز اظهار کرد: با همت سپاه حضرت ولیعصر (عج) و خیران، مرکز خود اشتغالی منبع آب یا کوی شهید سلیمانی راه اندازی شده است و برای زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست زمینه اشتغال یا به نوعی کمک به امرار معاش آنها ایجاد شد.

شریعتی عنوان کرد: بنا شده تا این مرکز، توسعه و سایر مشاغل را با تعداد افراد بیشتر جذب کند. امیدوارم زمینه‌ای باشد که افراد در تأمین معیشت خود شرایط لازم را داشته باشند و در عین حال خوداشتغالی و تلاش در راستای تولید و خلق ثروت برای خانواده داشته باشیم.

وی عنوان کرد: از سپاه، امور بانوان استانداری، هیئت امنای مسجد انقلاب و دیگر دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنیم. بنا شده که شرکت‌های توسعه نیشکر و فولاد همکاری لازم را برای بهبود وضعیت منطقه داشته باشند؛ برق و شهرداری نیز فعالیت‌هایی را برعهده گرفته‌اند که باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مردم ساکن در این منطقه بسیار قانع هستند و نباید از رسیدگی به آنها غافل شد. راه حل اصولی این منطقه ساخت همان یک هزار و ۶۰۰ واحدی بود که زمان بر است ولی تا آن موقعت باید منازل را ایمن سازی کنیم که قابل سکونت باشند؛ خانه‌های در پهنه خطر بعد از جابجایی باید از بین بروند.

شریعتی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ منزل مسکونی در پهنه بسیار پرخطر هستند که وضعیت خطرناکی دارند؛ باید در صورت امکان ودیعه مسکنی برای آنها فراهم و در همین منطقه جابجا شوند تا پروژه خانه‌های در حال ساخت آنها به اتمام برسد.