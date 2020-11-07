از اولین پیروز و صدرنشین تا اولین گل، اخراجی و پنالتی

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری ۴ دیدار در روز گذشته طلسم آغاز لیگ بیستم شکسته شد و ۸ تیم پرسپولیس و سایپا، تراکتور و نفت مسجد سلیمان، ذوب آهن و فولاد، نساجی و آلومینیوم اراک به مصاف هم رفتند تا در پایان این ۴ دیدار نساجی تنها تیم پیروز این فصل و نخستین صدرنشین مسابقات باشد.

اولین لغو یک مسابقه

قبل از اینکه فصل بیستم از لیگ برتر آغاز شود، دیدار دو تیم پیکان و صنعت نفت لغو شد تا نخستین لغو را در فصلی که به نظر می‌رسد به دلیل شرایط خاصش شاهد لغوهای بیشتری باشیم، اتفاق افتاده باشد. گرچه در خصوص لغو این بازی توضیحاتی ارائه نشده، اما این بازی نخستین بازی است که در فصل بیستم لغو شد.

اولین گل توسط مدافع خارجی

نخستین گل این فصل را یک بازیکن خارجی زد. موسی کولی بالی مدافع بلند قامت تیم فولاد در دقیقه ۱۰ بازی مقابل ذوب آهن دروازه تیم میزبان را باز کرد تا نامش به عنوان نخستین گلزن فصل جدید ثبت شود. در روز اول مسابقات ۷ گل در ۴ بازی ثبت شد که کولی بالی نخستین گل این فصل را به ثمر رساند.



موسی کولی بالی زننده نخستین گل لیگ بیستم

اولین جنجال

اولین جنجال فصل در فولادشهر اصفهان رقم خورد. جایی که ذوب آهن ابتدا بازی عقب افتاده مقابل فولاد را مساوی کرد و سپس گل برتری را به ثمر رساند، اما با گل دیرهنگامی که در دقیقه ۹۷ از روی نقطه پنالتی دریافت کرد پیروزی خانگی را از دست داد.

این پنالتی مشکوک باعث اعتراض شدید ذوب آهنی‌ها شد و اولین مصاحبه جنجالی فصل را هم رحمان رضایی سرمربی ذوب آهن انجام داد. رضایی معتقد بود در این بازی با اشتباهات داوری پیروزی خانگی و ۲ امتیاز حساس را از دست داده است.

اولین دبل فصل

نخستین دبل فصل نیز در فولادشهر اصفهان اتفاق افتاد و یک بازیکن خارجی خالق آن بود. دارکو بیدوف مهاجم ۳۱ ساله و صربستانی ذوب آهن طی ۳ دقیقه دو بار دروازه فولاد را باز کرد تا اولین دبل فصل را در اولین هفته رقم زده باشد. به جز این مهاجم باتجربه که فعلاً نیز در صدر جدول گلزنان قرار گرفته، هیچ بازیکن دیگری در بازی‌های روز گذشته بیشتر از یک گل به ثمر نرسانده است.

اولین پنالتی

اولین پنالتی فصل هم در فولادشهر ثبت شد. در لحظات پایانی دیدار ذوب آهن مقابل فولاد داور بازی در تصمیمی جنجالی به سود تیم میزبان به نشانه ضربه پنالتی در سوت خود دمید که این نخستین پنالتی فصل بود.

اولین پیروزی و اولین صدرنشینی

اولین تیمی که در لیگ بیستم صدرنشینی را تجربه کرد، نساجی مازندران بود. شاگردان فاضلی که نخستین تیم پیروز در این فصل از رقابتها بودند و توانستند تیم تازه لیگ برتری شده آلومینیوم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند، با این پیروزی در صدر جدول قرار گرفتند که اولین صدرنشینی فصل بود.

از آنجایی که ۳ بازی دیگر با نتیجه مساوی به پایان رسید، نساجی اولین تیم پیروز در لیگ بیستم هم نام گرفت و در مقابل آلومینیوم اراک نخستین تیم شکست خورده در این مسابقات شد.



شادی گل بازیکنان تیم فوتبال نساجی

اولین کلین شیت‌ها

باتوجه به نتیجه مشابه تساوی بدون گل در دو بازی پرسپولیس مقابل سایپا و تراکتور مقابل نفت مسجد سلیمان و پیروزی ۳ بر صفر نساجی مقابل آلومینیوم اراک، ۵ دروازه‌بان کلین شیت کردند.

حامد لک از پرسپولیس، محمد اکبرمنادی از سایپا و علیرضا میرزا زاد نخستین دروازه‌بانانی بودند که توانستند همزمان اولین کلین شیت فصل را به نام خود ثبت کنند و با دقایقی تاخیر، محمد رضا اخباری از تراکتور به همراه احمد گوهری از نفت مسجد سلیمان هم با بسته نگه داشتن دروازه خود، کلین شیت های چهارم و پنجم را ثبت کردند.

اولین اخراج

در چهار بازی روز نخست ۲ بازیکن با کارت قرمز داوران از زمین بازی اخراج شدند که این آمار جالبی نیست. ابتدا شاهین توکلی از آلومینیوم با کارت قرمز مستقیم داور زمین بازی را ترک کرد تا هم اولین اخراجی فصل باشد و هم اولین بازیکنی باشد که با کارت قرمز مستقیم اخراج شده است.

کمال کامیابی نیا هافبک سرخ پوشان نیز در دقیقه ۸۰ دیدار مقابل سایپا با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا وی دومین بازیکن اخراجی فصل و اولین اخراجی باشد که با دریافت دو کارت زرد، کارت قرمز گرفته باشد.

از بازی‌های هفته اول ۴ بازی باقی مانده که با احتساب یک بازی لغو شده، امروز ۶ تیم مقابل در قالب ۳ دیدار به مصاف هم می‌روند که این بازی‌ها عبارتند از؛ استقلال-مس رفسنجان، شهرخودرو-ماشین سازی و گل گهر سیرجان مقابل سپاهان.