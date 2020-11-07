به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجسته پور ظهر شنبه در نشست شورای اطلاعرسانی ستاد مقابله با کرونا استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان بحرانی است و باید تمهیدات لازم برای مبارزه با این ویروس با رویکرد رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی اندیشیده شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی با تأکید بر اهمیت ویژه فعالیت رسانهها برای مقابله با ویروس کرونا افزود: رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرهیز از برگزاری هرگونه تجمع ازجمله نکاتی است که به کاهش آمار مبتلایان این بیماری کمک میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به اینکه رعایت دستورالعملها و توصیههای وزارت بهداشت باید بهعنوان یک مطالبه جدی در رسانهها پیگیری شود، یادآور شد: شهروندان باید برای قطع زنجیره انتقال کرونا از برگزاری مراسمهای عزاداری و عروسی و دورهمیهای خانوادگی پرهیز کنند.
خجسته پور بابیان اینکه برگزاری مراسم حج و نماز جمعه نیز به تأثیر از شیوع این بیماری لغو شده است، تصریح کرد: اعمال محدودیتهای جدید کرونایی با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از ۲۰ آبان ماه در دستور کار است.
وی با تأکید بر اینکه کاهش حضور مردم در سطح شهر و اماکن عمومی هدف اصلی اجرای این طرح است، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مدت یک ماه تمامی صنوف و گروههای شغلی غیرضروری از ساعت ۱۸ تعطیل میشوند.
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