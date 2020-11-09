رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر اراک در روز جاری (۱۹ آبان ماه) همچنان وضعیت ناسالم هوا را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امروز شاخص آلودگی هوا ساعت ۱۲ ظهر به ۱۲۲ رسیده که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: غلظت و حجم ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون عامل آلودگی هوای شهر اراک است.

به گفته میرزایی با توجه به آلودگی هوا و شیوع موج سوم ویروس کرونا تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان در این روزها باید از حضور در فضای باز بپرهیزند.

وی لزوم دقت در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مهم برشمرد و افزود: باید از انجام هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی خودداری شود.