شرایط زندگی برای مردم در روستاهای دشتی و تنگستان بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی ظهر دوشنبه در نشست با مدیر بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه روستاها و شهرهای استان تلاش‌های گسترده‌ای از سوی بنیاد مسکن صورت گرفته که شایسته تقدیر است.

وی با تقدیر از فعالان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان بوشهر بیان کرد: بنیاد مسکن استان انتظارات و توقع دولت و مردم را بالا برده است که این مهم قابل تقدیر است.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی اعتبارات نفت در گذشته تأیید و تصویب شده، اما هزینه نشده است، گفت: این موضوع باید سریع‌تر تعیین تکلیف و در پروژه‌ها هزینه شود.

وی، بازنگری طرح هادی روستایی و تأمین مسکن را از نیازهای اصلی مردم عنوان کرد و گفت: با ایجاد شرایط مطلوب برای زندگی در روستا، از مهاجرت به سمت شهرها جلوگیری شود.

کرمی ادامه داد: با کارهای ماندگاری که بنیاد مسکن استان در روستاها جهت عمران و آبادانی انجام داده، شرایط برای زندگی در روستا بهتر شده است.