توسعه انشعابات افزایش بهره وری مترو را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط ۳ مترو و احداث پایانه آزادگان گفت: در منطقه ۱۸ مسائل و مشکلات زیادی داریم و از آنجایی که سرویس دهی به مردم مناطق جنوبی تهران یک اصل است. به فکر توسعه این منطقه بوده ایم.

وی با اشاره به ساخت بیمارستان مرکز طبی کودکان در این منطقه که با سرعت زیادی در حال انجام است، ابراز داشت: توسعه مناطق جنوبی و اتصال منطقه ۱۸ به یکی از انشعاب های خط ۳ از دیگر خدمات به این منطقه است.

حناچی با اشاره به اینکه بیمارستان یکی از خدمات اصلی درمانی برای کودکان در مناطق جنوبی تهران است و تلاش کرده ایم توسعه بیمارستان های دولتی هرچند وظیفه عمده ما نیست بخش عمده ای از سفرهای درون شهری را به این منطقه سریز خواهد کرد.

شهردار تهران اظهار داشت: ما در حالی احداث پایانه آزادگان را در دستور کار داریم، که توسعه پایانه ها هم عرض خطوط انجام نگرفته است و این فرآیند در خطوط ۶، ۷ و ۴ در حال انجام است که در سرویس دهی تاسیس گذار است.

وی مقایسه مترو تهران و لندن را منصفانه ندانست و گفت: آنها ۱۰۰ سال جلوتر از ما شروع به کار کرده ایم و مترو لندن ۲ برابر ما مسافت دارد و باید با سرعت بیشتری پیش برویم تا بتوانیم به این شرتیط دست یابیم.

حناچی یکی از راههای افزایش بهره وری مترو را توسعه انشعابات خطوط دانست و گفت: انشعابات به حجم مسافرین و بهره وری بیشتر آن می انجامد و بسیاری از سیاه چاله های درون شهر را به گردونه توسعه شهری باز می گرداند.

وی از جمله مشکلات کلانشهرها را توسعه شهرهای اقماری برشمرد و گفت: در سیاست طرح جامع حمل و نقل تهران، اتصال حمل و نقل ریلی به این شهرهای اقماری جزو سیاست های راهبردی است.

حناچی با اشاره به انتقاداتی که به وضعیت حمل و نقل عمومی تهران می شود، اظهار داشت: رسیدگی به حمل و نقل عمومی در کلانشهرها موضوعی حاکمیتی است اما به نظر می رسد دولت بدش نمی آید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.

وی افزود: بیش از ۲ میلیون نفر روزانه از مترو استفاده می کنند، بنابراین توسعه مترو مساله ای حاکمیتی است و شهرداری به تنهایی از عهده آن بر نمی آید.

شهردار تهران امروز را به این جهت که تعداد زیادی خوردوی های مکانیزه برای تهران تهیه شده است و کمک کننده ارائه خدمات به شهروندان تهرانی در زمان نزول بارش هاست روز خوبی برشمرد.

