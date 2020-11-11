اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته کتاب استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، محمد حسین اسماعیلی با اشاره به هفته کتاب اظهار داشت: بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود که گرامیداشت این هفته در استان نیز با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: تدارک برنامه‌های هفته کتاب از مدت‌ها قبل در استان قزوین با ایجاد ستاد هماهنگی و اجرایی هفته کتاب در استان قزوین آغاز شده است و برنامه‌ریزی جامعی برای معرفی و تلاش دوباره احیا کتابخوانی در بین مردم صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: در مجموع بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی در استان قزوین تدارک دیده شده است که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها طرح پاییزه کتاب است که در آن در ۱۱ کتابفروشی منتخب استان، فروش کتاب با ارائه تخفیف ۲۰ درصد را در طول ایام هفته کتاب به انجام خواهند رساند.

اسماعیلی افزود: رونمایی از فراخوان «نشان ملی دبیرسیاقی» امسال برای اولین بار در استان قزوین برگزار می‌شود و در این رویداد کلیه آثار متون فارسی در حوزه تصحیح متون مورد ارزیابی قرار گرفته و به تألیفات برتر نشان دبیرسیاقی اهدا می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد به احترام ادیب و دانشمند بزرگ استان استاد «دبیرسیاقی» نامگذاری شده و طی هفته کتاب به معرفی این شخصیت ارزشی در استان خواهیم پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: برگزاری مراسم کتابگردی از دیگر برنامه‌های این هفته است که ۲۹ آبان ماه با حضور تعدادی از مسئولین استانی از کتابخانه‌های عمومی، کتابفروشی‌ها و انتشاراتی‌های استان قزوین بازدید به عمل می‌آید.

اسماعیلی گفت: همچنین نهمین جشنواره چاپ و نشر استان قزوین به منظور تجلیل از فعالان حوزه چاپ و نشر استان ۲۸ آبان ماه برگزار خواهد شد..

وی در پایان یادآور شد: مراسم نقد و بررسی کتاب، مراسم رونمایی از آثار تولید شده در استان قزوین، مسابقه فرهنگی کتابخوانی با عنوان قهرمان سلامت، مسابقه عکاسی با عنوان کتاب در قاب تصویر، برنامه خوانش شاهنامه با عنوان هم آوا با شاهنامه و نشست‌های کتابخوانی و برنامه‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های تابعه از دیگر برنامه‌هایی است که برای این هفته تدارک دیده شده است.