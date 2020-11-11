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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۲۸

معاون وزیر خارجه سوریه:

امیدواریم بایدن از اشتباهات اسلاف خود درس بگیرد

امیدواریم بایدن از اشتباهات اسلاف خود درس بگیرد

معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: درباره بایدن و ترامپ برای ما افراد اهمیتی ندارند و امیدواریم که رئیس جمهور جدید آمریکا از اشتباهات اسلاف خود درس بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه ابراز امیدواری کرد که جوزف بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از سیاست تنش آفرینی دوری گزیند.

وی افزود: درباره بایدن و ترامپ برای ما افراد اهمیتی ندارند. آمریکا باید با همه کشورها رابطه خوب داشته باشد و امیدواریم که رئیس جمهور جدید آمریکا از اشتباهات اسلاف خود درس بگیرد.

سوسان گفت: ما بر خودمان تکیه می کنیم و نه بر احدی. سیاست های آمریکا به درگیری و تنش در دنیا منجر شده است.

معاون وزیر خارجه سوریه بیان کرد:‌ آمریکا برخی از کشورها چون مصر و امارات را تحت فشار قرار داده تا در کنفرانس بین‌المللی آوارگان سوری در دمشق شرکت نکنند. امارات پیشتر گفته بود که در این کنفرانس شرکت می‌کند اما لحظات آخر از مشارکت در کنفرانس سرباز زد. البته عدم حضور این کشورها در کنفرانس اهمیتی برای ما ندارد.

وی افزود:‌ امیدواریم که روابطمان با همه کشورها به خصوص کشورهای عربی خوب باشد. اما این روابط باید با رغبت و خواست دو طرف باشد.

سوسان درباره عملکرد و نقش اتحادیه عرب در مشکلات و مسائل موجود کشورهای عربی نیز گفت: این اتحادیه مرده است.

کد مطلب 5069504

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