پروژه ورزشگاه بروجرد ۸ ساله شد/ وعده افتتاح در نیمه اول سال آینده

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری «ولایت» بروجرد یکی از طرح‌های ورزشی با سابقه در این شهرستان بوده که احداث فاز نخست آن از سال ۹۱ کلید خورده است و این در حالیست که به دلیل برخی مشکلات از جمله وجود معارض تا کنون عملیاتی نشده است.

پروژه ورزشگاه بروجرد ۸ ساله شد

احمد گودرزیان سرپرست فرمانداری بروجرد در این رابطه، اظهار داشت: پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بروجرد در سال ۹۱ و در زمینی به وسعت ۲۳ هکتار آغاز شد.

وی، عنوان کرد: این پروژه ورزشی در سه فاز پنج هزار نفری قرار است که در شهرستان بروجرد اجرا شود.

محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به شهرستان بروجرد و در رابطه با این پروژه، اظهار داشت: این پروژه با سرعت خوبی در حال اجرا بود، اما در مقطعی با مشکلاتی از جمله وجود معارضین مواجه شد.

وعده افتتاح در نیمه اول سال آینده

وی، عنوان کرد: امسال موفق شدیم اعتبار آزاد سازی و رفع معارضین این پروژه را تأمین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد، گفت: حدود ۵۰ درصد از این اعتبار تخصیص داده شده است.

علیزاده، تصریح کرد: به دلیل اینکه مجموع عملیاتی که وقت گیر بوده را انجام داده‌ایم، می‌توانیم بعضی از اقدامات را به صورت پیش ساخته انجام دهیم.

وی، افزود: با تأمین اعتبار، نیمه اول سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

مشکل معارض حل شد

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بروجرد، اظهار داشت: ۴۷ میلیارد ریال اعتبار برای این ورزشگاه تخصیص پیدا کرده است.

وی، افزود: این میزان اعتبار به صورت نقدی تخصیص پیدا کرده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین مشکل معارض این پروژه حل شده است.