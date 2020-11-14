برای تعطیلی اردوی تیم ملی تکواندو تابع تصمیم ستاد ملی کرونا هستیم

فریبرز عسکری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در جریان تمرینات کارهای عمومی، آمادگی جسمانی و اصلاحات فنی را مدنظر داریم که با حضور ملی پوشان به خوبی و طبق برنامه پیش می‌رود

وی افزود: در این مرحله تمرینات تا ۱۲ آذرماه ادامه خواهد داشت و سپس ۱۰ روز تعطیلی برای استراحت خواهیم داشت و دوباره اردو با حضور همه نفرات آغاز می‌شود. البته در شروع دوباره تمرینات بازهم تست کرونا از نفرات و اعضای کادر فنی خواهیم داشت.

عسکری در مورد تعطیلی دو هفته‌ای تهران هم (که البته تاکنون اتفاق نیفتاده است) گفت: تاکنون که چیزی قطعی نشده است. ما تابع تصمیم مسئولان فدراسیون و ستاد کرونا هستیم و در صورت قطعی شدن تعطیلی، شاید ما هم اردوها را تعطیل کنیم.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پایان اظهار داشت: واقعاً شرایط سختی است، در اردوی تیم ملی همه دستورالعمل‌ها با وسواس خاصی اجرا می‌شود و امیدوارم مردم بیشتر رعایت کنند تا هر چه زودتر این مشکل رفع شود.