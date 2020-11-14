عضو دفتر سیاسی جنبش «حماس» به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» از ابتلای یکی دیگر از اعضای خود به ویروس کرونا خبر داد. این جنبش اعلام کرد که «فتحی حماد» عضو دفتر سیاسی آن به ویروس کرونا مبتلا شده است.

بر اساس این گزارش، حماد پیش از این وزیر کشور دولت فلسطین در نوارغزه بود. این درحالی است که پیشتر نیز جنبش مقاومت اسلامی حماس از ابتلای برخی از اعضای خود به ویروس کرونا خبر داده بود.

تداوم محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی موجب شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در این منطقه شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا تاکنون قریب به ۱۰ هزار نفر در نوارغزه به این ویروس مبتلا شده اند.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی حتی در سایه شیوع کرونا نیز حاضر به لغو محاصره غزه نیست. گروه های مقاومت اسلامی فلسطین چندی پیش اعلام کردند که بیش از این تداوم محاصره نوارغزه را تحمل نخواهند کرد.