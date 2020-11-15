خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سند تحول آموزش و پرورش بر نقش محوری معلم تاکید شده و آمده است: برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، نقش معلم (مربی) به‌عنوان هدایت‌کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی است.

بر همین اساس و مطابق با اساسنامه مصوب دانشگاه فرهنگیان، تعلیم و تربیت دانشجو معلمان، مدیران و کارشناسانی با شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه‌ای و مسلط برشیوه‌های تربیت اسلامی از جمله وظایف مهم این دانشگاه بیان شده است.

نرگس خدادادی، دانش‌آموز روشندل گنابادی و حافظ قرآن که از دوره نوجوانی به آموزش کلام وحی هم مشغول است، امسال به رغم مجاز شدن در دانشگاه فرهنگیان، به دلیل قوانین حاکم بر این دانشگاه، از راهیابی به آن محروم شد.

نرگس خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از کودکی علاقه زیادی به شغل معلمی داشتم و امسال پس از اعلام نتایج، ۴۲ اولویت اول از ۵۰ کد رشته انتخابی خودم را به دانشگاه فرهنگیان اختصاص دادم.

وی افزود: پس از اعلام نتایج، برای مصاحبه به دانشگاه فرهنگیان دعوت شدم که در همان ابتدای مصاحبه عملی، در بخش معاینات پزشکی به دلیل نابینایی رد شدم و اجازه شرکت در مصاحبه تخصصی به من داده نشد.

این حافظ روشندل قرآن که رتبه ۵۰۰ منطقه ۳ و ۲۲۵۰ کشوری را در گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور امسال کسب کرده بود، به مشکلات پیش‌روی خود برای موفقیت در کنکور سراسری اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه همه منابع لازم برای کسب آمادگی کنکور به خط بریل نبود، دوستان و آشنایان برای من کتاب‌های کمک آموزشی را می‌خواندند و من آنها را حفظ می‌کردم و در مواردی هم از لوح‌های فشرده استفاده می‌کردم.

نگاه متفاوت به معلولیت در قوانین حاکم بر کشور

خدادادی با انتقاد از نگاه متفاوت به معلولیت در قوانین حاکم بر کشور، گفت: من برای روز مصاحبه خودم دو نمونه تدریس آماده کرده بودم ولی متأسفانه حتی اجازه مصاحبه به من ندادند و این خیلی سخت است که یک معلول به خاطر یک محدودیت جسمی، حتی اجازه اثبات توانایی‌های خود را هم نداشته باشد.

نرگس خدادادی که در سال ۹۷ موفق به حفظ کل قرآن شده است، از دوره نوجوانی و پس از حفظ جزءهای ابتدایی شروع به آموزش حفظ قرآن در روستای محل زندگی خود کرد و هم اکنون هم به صورت مجازی، حفظ کلام وحی را به ۹ شاگرد از نابینایان بهزیستی آموزش می‌دهد.

عصمت هاشمی، مادر این دانش‌آموز روشندل هم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دخترم در هر شبانه‌روز فقط ۳ تا ۴ ساعت استراحت می‌کرد تا به آرزوی خود که معلمی است، برسد.

با توجه به اینکه کتابهای کمک آموزشی به خط بریل وجود نداشت، دوستان و آشنایان حتی در شرایط وجود بیماری کرونا به منزل ما می‌آمدند و کتاب‌ها را برایش روخوانی می‌کردند

وی افزود: با توجه به اینکه کتابهای کمک آموزشی به خط بریل وجود نداشت، دوستان و آشنایان حتی در شرایط وجود بیماری کرونا به منزل ما می‌آمدند و کتاب‌ها را برایش روخوانی می‌کردند.

مادر این حافظ روشندل ادامه داد: پس از دعوت به مصاحبه شدن، با توجه به شرایط کرونایی، به زحمت وسیله نقلیه‌ای پیدا کردیم و ساعت دو صبح به سمت مشهد به راه افتادیم اما متأسفانه در همان مرحله اول مصاحبه عملی بدون معاینه به دلیل نابینایی، دخترم را رد کردند و او در یک لحظه همه آرزوهایش را از دست رفته دید.

پس از رسانه‌ای شدن این مشکل، مسئولان مختلف کشوری و استانی از جمله استاندار خراسان رضوی، نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار گناباد رایزنی‌های خود را برای حل این مشکل با مسئولان وزارت آموزش و پرورش آغاز کردند و در دیدارهایی با این دانش‌آموز از وی دلجویی کردند.

علی نیری، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، بی‌توجهی به ضوابط قانونی پذیرش دانشجو و عدم مطالعه صحیح دفترچه انتخاب رشته را عامل رد این دانش‌آموز گنابادی عنوان کرد.

ارسال نامه پیگیری برای تعیین تکلیف وضعیت دانش آموز گنابادی به وزارت آموزش و پرورش

قاسم علی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نامه پیگیری برای تعیین تکلیف وضعیت این دانش‌آموز هفته پیش به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است، اظهار کرد: این مکاتبه به دستور استاندار انجام شده که تاکنون پاسخی از وزارت در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.

امسال ۵۱ نفر به دلایل نابینایی، قد، وزنی، قلبی، ریوی، کلیوی و … در معاینات پزشکی ورودی دانشگاه فرهنگیان استان رد شده‌اند

وی با اشاره به اینکه امسال ۵۱ نفر به دلایل نابینایی، قد، وزنی، قلبی، ریوی، کلیوی و … در معاینات پزشکی ورودی دانشگاه فرهنگیان استان رد شده‌اند، اظهار کرد: دانش آموز گنابادی هم مثل این ۵۱ نفر رد شده است.

وی بیان کرد: همه ساله بین یکی و نیم تا دو برابر ظرفیت دانشگاه، به استان‌ها معرفی می‌شوند و اسامی افراد بعد از گزینش و انجام مصاحبه‌های عملی و معاینات پزشکی، بر اساس رتبه کنکور در لیست نهایی قرار می‌گیرد و به عنوان دانشجو انتخاب می‌شوند.

خدابنده با بیان اینکه برخی معتقدند به دلیل اینکه سه درصد استخدامی‌ها در کشور به معلولان تعلق می‌گیرد، سه درصد سهمیه دانشگاه هم به معلولان اختصاص یابد، ادامه داد: تاکنون این سه درصد را در پذیرش دانشگاه نداشتیم و اگر قرار است شیوه‌ها تغییر کند، باید از وزارتخانه اعلام شود.

به صورت مستقل نمی‌توانیم استثنایی قائل شده و برخلاف قوانین عمل کنیم

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: ما به صورت مستقل نمی‌توانیم استثنایی قائل شده و برخلاف این قانون عمل کنیم.

حال جای این سوال باقی می‌ماند که چرا به داوطلبی که در هنگام ثبت نام شرایط جسمی خود را اعلام کرده، اجازه انتخاب این کدرشته محل با شرایط خاص داده شده و برای مصاحبه انتخاب می‌شود و اینکه چرا قوانین کشور به گونه‌ای است که شرایط لازم را برای اثبات توانمندی حافظ قرآنی که کار آموزش قرآن را هم انجام می‌دهد، فراهم نمی‌کند!؟