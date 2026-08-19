به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر صفری‌افلاک ظهر چهارشنبه در نشست خبری نخستین اجلاسیه سالانه «همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی» با اشاره به جایگاه ابوعلی‌سینا در تاریخ علم پزشکی اظهار کرد: اول شهریور سالروز ولادت و بزرگداشت شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک است، دانشمندی که با تالیف کتاب «قانون در طب» قرن‌ها از مهم‌ترین منابع علم پزشکی در جهان به شمار می‌رفت و همین موضوع پیوندی عمیق و تاریخی میان نام او و شهر همدان ایجاد کرده است.

وی افزود: همدان از گذشته یکی از مراکز مهم علمی و درمانی بوده و حضور و اقامت ابوعلی‌سینا در این شهر نیز در امتداد همین پیشینه علمی و تمدنی شکل گرفته است و آرامگاه این دانشمند بزرگ امروز به یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی و گردشگری همدان تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون ارزش‌های تمدنی شورای اسلامی شهر همدان هدف اصلی اجلاسیه «همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی» را احیای هویت علمی و تمدنی همدان عنوان کرد و گفت: این رویداد علاوه بر اهداف علمی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز دارد و می‌کوشد نسل جدید را با ظرفیت‌های تاریخی و علمی شهر آشنا کرده و احساس تعلق و افتخار نسبت به میراث تمدنی همدان را تقویت کند.

حجت الاسلام صفری‌افلاک با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر در این موضوع به دنبال ورود به حوزه تخصصی پزشکی نیست، تصریح کرد: وظیفه شورا صیانت و احیای عناصر هویتی و تمدنی همدان است و معرفی ابوعلی‌سینا و میراث طب ایرانی می‌تواند در کنار تقویت هویت شهری، زمینه‌ساز توسعه گردشگری سلامت، فعالیت‌های علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهر نیز باشد.

وی در پایان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی این رویداد گفت: با همکاری رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علمی و فرهنگی می‌توان جایگاه تاریخی همدان و پیوند آن با ابوعلی‌سینا و طب ایرانی را در سطح ملی و جهانی بیش از پیش معرفی و تثبیت کرد.