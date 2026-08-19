کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد مسکونی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: در ادامه سلسله برنامه‌های بازدید و گشت‌زنی‌های مداوم همکاران شرکت و با مشارکت همکاران دفتر حراست و امور محرمانه و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از یک واحد مسکونی در قم تعداد ۱۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه مصرف برق هر دستگاه ماینر حدود ۱۲ خانوار است تصریح کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز به دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد می‌کند و در اغلب موارد، با استفاده از برق غیرمجاز، موجب تضییع حقوق مشترکان، بروز آسیب به تجهیزات شبکه، موجب تهدید پایداری تأمین برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف می‌شود.

نجفی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز و پدیده قاچاق برق گفت: از هم‌ استانی‌های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سمات به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو سقف پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.