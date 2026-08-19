به گزارش خبرگزاری مهر، «عید بیعت» امام زمان (عج) با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار می‌شود.

در این اجتماع، «علی‌اکبر رائفی‌پور» و «حجت‌الاسلام شیخ اسماعیل رمضانی» به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت و «سیدمحمدرضا نوشه‌ور»، «محمد کریمی»، «محسن عراقی» به مداحی و «حامد عسکری» به شعرخوانی می‌پردازند. اجرای این مراسم نیز بر عهده «سیدمهدی تحویلدار» خواهد بود. در این مراسم همچنین «حمید رمضان پور» به مناجات‌خوانی می‌پردازد.

اجتماع «عید بیعت» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی صاحب‌الزمان(عج) برگزار می‌شود.

این مراسم فرصتی برای حضور و تجدید پیمان مردم با آرمان‌های مهدوی و گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

اجتماع «عید بیعت» جمعه ۳۰ مرداد از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ در میدان حضرت ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.