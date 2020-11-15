به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی کتاب دفاع مقدس فردا دوشنبه ۲۶ آبان همزمان با هفته کتاب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

بنا بود اختتامیه این‌رویداد فرهنگی اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شود، اما برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به تعویق افتاد.

به این‌ترتیب، مراسم اختتامیه «هجدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس» دوشنبه (بیست‌وششم آبان‌‎ماه) از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح همزمان با سومین روز از این دوره هفته کتاب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

بیست‌وهشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «دانایی؛ مانایی» از ۲۴ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.