سید محمد پاکمهر در گفتگو با مهر اظهار کرد: سوخت به عنوان یکی از زیرساخت‌های کشاورزی در دوران ماشینی محسوب می‌شود که کشاورزان برای اجرای عملیات کاشت، داشت و برداشت از ادوات کشاورزی بعضاً سوختی استفاده می‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی عنوان کرد: کشاورزان نسبت به سهمیه سوخت تخصیصی به آنان در راستای عملیات کشاورزی خود گلایه مند هستند.

وی افزود: علاوه بر کشاورزان، روستاهای مختلفی در خراسان شمالی خواستار تأمین گاز مایع هستند که نشان از عدم اقدام مناسب مدیریت استان برای تأمین گاز شهری برای روستانشینان است.

پاکمهر در ادامه علاوه بر تاکید بر لزوم تخصیص سهمیه سوخت متناسب به کشاورزان استان، تصریح کرد: جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول تعیین سهمیه سوخت ادوات کشاورزی استان باید بازنگری مجددی در این کار انجام دهد.

نماینده مردم ۵ شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در انتها بر ارتقا هماهنگی سازمانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: شنیدن خواسته مردم و دردهای آنان در بخش‌های مختلف به تصمیم‌گیری واقعی برای زندگی مردم منتهی می‌شود.