ظلمی که مجمع ناشران دفاع مقدس به ناشران انقلابی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ملی کتاب «دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت» با تلاش مجمع ناشران دفاع مقدس و با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و چند نهاد دیگر در آذر سال گذشته (۱۳۹۸) با محوریت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که با هدف ایجاد ویترینی برای ناشران و ارائه تازه‌های نشر آنها و تقویت بنیه ناشران در راستای برگزاری کنگره ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان برگزار شد.

بجز روزهای اولیه برگزاری از باقی روزهای برپایی این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آمد و بن‌های خرید نیز به مخاطبان این نمایشگاه اعطا شد. اکنون پس از گذشت یکسال از این نمایشگاه، خبرها حاکی از آن است که بسیاری از ناشران نتوانستند بن‌های دریافتی از خریداران را نقد کنند. انتشارات جمال به مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علیرضا سبحانی نسب یکی از این ناشران است.

سبحانی نسب درباره این نمایشگاه و حواشی پیرامونش به مهر گفت: گاهی اوقات اتفاقات و برنامه‌هایی توسط برخی نهادها برای تقویت ناشران ارزشی و ناشرانی که با نگاه انقلاب اسلامی به تولید کتاب می‌پردازند بویژه ناشران تخصصی حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، صورت می‌گیرد. برای این منظور جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و آئین‌های رونمایی و برنامه‌های دیگر طراحی می‌شود که مغتنم است.

وی افزود: از نمونه‌های این برنامه‌ها، نمایشگاهی بود که سال گذشته برای تقویت ناشران این حوزه همزمان با کنگره شهدای استان هرمزگان برگزار شد. برگزاری این نمایشگاه اتفاق مبارکی بود. روزهای اول برگزاری از این رویداد استقبالی نشد، اما از هفته دوم با توجه به قول و قرارها و وعده‌ها و بن‌های خریدی که به مخاطبان عرضه شد، نمایشگاه رونق گرفت و استانداری نیز قول داد تا برای کمک به ناشران محصولاتی باقیمانده را از ناشران خریداری کند.

سبحانی نسب ادامه داد: از آن تاریخ تا الان یکسال گذشته، اما متأسفانه بخشی از تعهدات مسئولان برگزاری نمایشگاه در زمینه بن‌های خرید، به ناشران پرداخت نشد. من ارتباطاتی با مسئولان میانی این رویداد داشتم. در تماس‌های مکرر با آنها مدام می‌گویند که مشغول پیگیری هستیم و گزارش کار به ما می‌دهند، اما در نهایت اعلام کردند که مسئولان بالاتر باید تأمین مالی این کار را انجام می‌دادند که تاکنون انجام نداده‌اند. من اطلاعی ندارم که بن‌های نمایشگاه را چه کسی تعهد مالی کرده بود، این را می‌دانم که از سال گذشته تاکنون مدام وعده پرداخت داده‌اند، اما به آن عمل نکرده‌اند.

دفاع نامقدس از دفاع مقدس

مدیر مسئول انتشارات جمال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که ابتدا تمایلی به رسانه‌ای کردن بی‌اخلاقی مسئولان برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، نداشته است، گفت: وقتی می‌بینیم که از دفاع مقدس، دفاع نامقدسی می‌شود و به اسم تقویت ناشران ارزشی، برنامه‌ای برای له کردن آنها می‌گذارند، به این نتیجه رسیدم که باید حتماً یک نفر این جریان را رسانه‌ای کند. من بسیاری از دوستانی را که موجب این خطا شده‌اند، می‌شناسم و می‌دانم که برای بهبودی وضعیت نشر تلاش می‌کنند، اما نمی‌دانم چرا این خطاها و رفتارهای ناشایست را که مبتنی بر ارزش‌های ما نیست، از خود بروز می‌دهند.

سبحانی نسب همچنین با تاکید بر این نکته که در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس به ناشران ظلم شد، ادامه داد: سال گذشته در نمایشگاه ناشران با خون و دل آمدند و شرکت کردند و از این شرکت کردن‌شان، آسیب هم دیدند، اما پس از گذشت یکسال هنوز مطالباتشان پرداخت نشده و هیچ جایی هم نیست که به دادخواهی ما رسیدگی کند. نمی‌دانم کجای دین ما نوشته است که اگر در صورت ظلم دیدن حرفی نزنم و مصاحبه‌ای نکنم، آنگاه ارزشی هستم؟

این فعال حوزه نشر گفت: یکی از وکلای امام صادق (ع) که مالی از ایشان را از بین برده بود، خدمت ایشان آمد و مدام خدای را قسم می‌داد که من خیانتی نکردم و… امام (ع) در جواب فرمودند که «اینکه تو قصد خیانت نداشتی و بدون خیانت مال من را از بین بردی، تفاوتی برای من نمی‌کند. اینکه تو خیانت نکرده‌ای از بار تو نزد خدا کم می‌کند، اما در هر صورت بخشی از اموال من از بین رفته است.» آقایانی که برجام را به نتیجه رساندند، نیز می‌گویند که نیت‌شان بد نبوده است، اما با محاسبه غلط آنها کشور هشت سال عقب افتاد. در نهایت کشور ضرر کرد، حال نیت آنها چه بد بوده باشد چه خوب؟

ناشران از رفتار غیرارزشی رنجیده‌اند

حجت‌الاسلام سبحانی نسب در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به این نکته که ناشران ضرر دیده بیشتر از رفتار غیرارزشی مسئولان برگزاری آن نمایشگاه دلخور هستند، ادامه داد: وقتی ناشران تحت فشار قرار گرفته و آسیب دیده‌اند چه فرقی می‌کند که نیت مسئولان برگزاری آن نمایشگاه دشمنی با ناشران ارزشی و ناشران انقلابی بوده یا نبوده باشد؟ همکاران ناشر من بیشتر از رفتار غیرارزشی آقایان رنجیده‌اند و بحث‌شان روی مبالغی که طلب دارند، نیست. بحث این است که این خطای رفتاری آنها هست یا نیست؟ ناشر چه گناهی کرده که باید به خطای محاسباتی این دوستان بسوزد؟

وی افزود: اکنون کار به جایی رسیده که ناشران حوزه‌های انقلاب و دفاع مقدس دیگر تمایلی ندارند تا با مجموعه‌ها و نهادهای ارزشی همکاری کنند. پیشترها که تماس می‌گرفتیم اکثراً عذرخواهی می‌کردند، اما این مدت دیگر حتی عذرخواهی هم نمی‌کنند و فقط می‌گویند که همینی که هست، اگر حق‌تان را می‌خواهید منتظر باشید. بازهم تاکید می‌کنم که لزومی ندارد که حتماً نیت این دوستان بد بوده باشد. با هر نیتی مهم این است که به من ناشر زیان وارد شده و من شرمنده مؤلف و خجالت زده چاپخانه‌دار شده‌ام. حرف من با دوستان جبهه انقلاب این است که اگر قرار است کاری برای تقویت ناشران ارزشی انجام دهند، حتماً کارشان محاسبه شده باشد. اگر مسئولی پذیرفت که بن‌های خرید کتاب را تأمین مالی کند، حتماً زمانی برای او تعیین کنند. سال گذشته با همین پول‌ها می‌توانستیم ۲۰ بند کاغذ تهیه کنیم، اما امسال اگر طلب‌مان را بدهند، پنج بند کاغذ هم نمی‌توانیم بخریم. این فرقش با خیانت در چیست؟ برای من چه تفاوتی دارد که آنها نیت‌شان بد نبوده است؟ این ۱۲ ماه که از من گرفته‌اند، ظلم است.

با بدعهدی می‌خواهید ناشران ارزشی را تکریم کنید؟

مدیر انتشارات جمال در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های نیروهای میدانی در نمایشگاه کتاب دفاع مقدس گفت: نیروهای میدانی آن نمایشگاه واقعاً زحمت کشیدند، اما تمام زحماتشان امروزه در کام ناشران تلخ شده است. باید معلوم شود که در پشت پرده چه کسانی عهد کردند تا بن‌های اعطایی را تأمین مالی کنند، اما نکردند؟ باید معلوم شود که چه کسانی عهدشان را شکستند تا در حق ما ناشران که نمایشگاه را با آبرومندی برگزار کردند، ظلم شود.

وی افزود: ما سردار علی ناظری رئیس هیئت‌مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس را می‌شناختیم و به حکم اینکه مجمع ناشران دفاع مقدس در رأس برگزاری این نمایشگاه بود، در آن شرکت کردیم. الحق هم که برنامه خوبی بود و هرچند که هفته اول برگزاری استقبالی از نمایشگاه نشد اما با تمهیداتی که اندیشیده بودند، از هفته بودم رونق خوبی گرفت، اما به هر حال نتیجه‌ای که باید از این نمایشگاه می‌گرفتند یعنی تکریم ناشران، رخ نداد.

سبحانی نسب اضافه کرد: دوستان بهرحال فعالیت‌های ارزشمندی داشتند، اما از آنجا که روی محاسبات غلط‌شان به عهد برخی مسئولان اعتماد داشتند، حق ناشران را پایمال کرده‌اند. دوستان گمان نکنند که اگر نیت‌شان بد نبوده، این حرکت‌شان ظلم نیست. فکر نکنند که چون انگیزه خیانت نداشته‌اند، این حرکتشان از جانب کسی که به او ظلم شده، خیانت به حساب نمی‌آید. اگر قرار است ناشران ارزشی و دفاع مقدس و ناشرانی را که برای انقلاب اسلامی دل می‌سوزانند، تکریم کنند باید این کار مقدسانه باشد. دفاع نامقدس از دفاع مقدس هیچ ارزشی ندارد.

مدیر انتشارات جمال گفت: اگر مسئولان و نیروهای رده پایین در این امر خطا کرده‌اند، باید دیگر در این مسند نباشند و اگر مسئولان بالادستی خطا کرده‌اند، باید بدانند که کارشان ظلم و ناجوانمردی است. برخی در مواجهه با نقد می‌گویند که این نهادها دارند برنامه‌های خوبی را پیش می‌برند. سوال من این است که از حق ما دارید برای تأمین مالی آن برنامه‌ها استفاده می‌کنید؟ خطای شما را من ناشر باید پاسخگو باشم؟ متأسفانه صدای ما ناشران به جایی نمی‌رسد. آخرین بار که با یکی از دست اندرکاران تماس گرفتم، گفت که دیگر در آن نهاد مسئولیتی ندارد و من باید با کس دیگری صحبت کنم. این گفت‌وگو از سر درد است. ما از زحمات دوستان قدرشناسی می‌کنیم اما این گله دوستانه را هم داریم که کم لطفی‌شان باعث رنجش ما شده است. خطا کار به هر حال باید توبه کند.