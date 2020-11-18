۲ باشگاه‌ ورزشی بیلیارد در قوچان پلمب شد

محمد شایگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر روز بازرسان اداره ورزش و جوانان شهرستان قوچان از باشگاه‌های سطح شهرستان بازدید می کنند که در بازرسی های اخیر، ۲ باشگاه ورزشی اخطار دریافت کرده و ۲ باشگاه بیلیارد پلمب می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان بیان کرد: سختگیری‌های انجام‌شده تنها باهدف حفظ جان ورزشکاران و باشگاه‌داران است و امیدوارم با اتمام شیوع این بیماری دوباره باشگاه‌ها و فعالیت‌های ورزشی با توان بیشتر آغاز شود.

وی در پایان تأکید کرد: باشگاه‌های ورزشی از شنبه اول آذر ماه با اعلام رسمی تعطیل خواهند بود و تخلف آن‌ها قطعاً با شدت برخورد خواهد شد.