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۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان:

۲ باشگاه‌ ورزشی بیلیارد در قوچان پلمب شد

۲ باشگاه‌ ورزشی بیلیارد در قوچان پلمب شد

قوچان ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قوچان از پلمب ۲ باشگاه ورزشی شهرستان قوچان به علت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر داد.

محمد شایگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر روز بازرسان اداره ورزش و جوانان شهرستان قوچان از باشگاه‌های سطح شهرستان بازدید می کنند که در بازرسی های اخیر، ۲ باشگاه ورزشی اخطار دریافت کرده و ۲ باشگاه بیلیارد پلمب می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان بیان کرد: سختگیری‌های انجام‌شده تنها باهدف حفظ جان ورزشکاران و باشگاه‌داران است و امیدوارم با اتمام شیوع این بیماری دوباره باشگاه‌ها و فعالیت‌های ورزشی با توان بیشتر آغاز شود.

وی در پایان تأکید کرد: باشگاه‌های ورزشی از شنبه اول آذر ماه با اعلام رسمی تعطیل خواهند بود و تخلف آن‌ها قطعاً با شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5074868

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