درخواست ۱۵۰۰ فرصت مطالعاتی اساتید از سوی صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رحیمی در خصوص موضوعات مطرح شده در یکصد و نود و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست ۲ گزارش خیلی خوب داشتیم؛ یکی مربوط به وزارت نیرو بود که در آن، برنامههایی در خصوص اثربخشی علم، فناوری در حوزه صنعت آب و برق، روشهای مفید برای گسترش ارتباط این دستگاه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و همچنین برنامههای عملیانی و تعدادی از طرحهایی را که تابحال با مشارکت دانشگاهها انجام داده اند، ارائه و اعلام شد.
وی گفت: پیشنهاداتی هم در همین زمینه ارائه شد که این پیشنهادات را باید بررسی و پیگیری کنیم؛ بطور مثال تشکیل میز ارتباط با صنعت در دانشگاه در حوزه تخصصی صنعت آب و برق، یکی از این پیشنهادات است که قرار شد شیوه نامهای نوشته شود و به صورت منظم و مستمر این میز را در دانشگاههای منتخب داشته باشیم. در این میز، دستگاهها تقاضای خود را مطرح و متقابلاً دانشگاه توانمندی خود را عرضه میکند تا دوطرف بتوانند در ادامه، در چارچوب طرحها و برنامههای مشترک، فعالیت خود را پیش ببرند.
رحیمی افزود: گزارش دوم مطرح شده در این جلسه نیز در خصوص دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با تاکید بر ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید دانشگاه در صنایع بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ادامه داد: خوشبختانه در یک سال اخیر این مساله به عنوان یک فعالیت مستمر و جا افتاده، مطرح میشود و صنایع نیز فرصتهای زیادی را برای اساتید ایجاد کرده اند. آخرین آمار ارائه شده در این خصوص، حاکی از این است که ۱۵۰۰ درخواست فرصت مطالعاتی اساتید از سوی صنایع اعلام شده که باید دانشگاهها را آماده کنیم تا اساتید و محققان بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
وی گفت: وزارت علوم این موضوع را هم در آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و هم در آئین نامه ارتقا پیش بینی میکند تا مشوقها و الزاماتی برای حضور اساتید در صنایع کشور فراهم شود.
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