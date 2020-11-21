تمرین در ایران سخت است/ در روسیه با تمرکز بالایی تمرین می کردم

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های فدراسیون جهانی شنا (FINA) و رایزنی مسؤولان فدراسیون ایران، حمید کریمی، شیرجه‌روی تیم ملی ایران که بورسیه شد خرداد ماه سال گذشته عازم کمپ تمرینی روسیه شد. کریمی پس از حضور ۹ ماهه اردیبهشت سال جاری وارد ایران شد و با توجه به شیوع ویروس کرونا حدود ۸ ماه از شرایط تمرینی دور بود. شیرجه روی ایران که امید شانس کسب سهمیه المپیک است به تازگی تمرینات خود را آغاز کرده است.

ملی پوش شیرجه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در ایران و پیگیری تمرینات گفت: اوایل اردیبهشت ماه پس از ۹ ماه حضور در روسیه به ایران آمدم. همه جا تعطیل بود و استخری برای تمرین نداشتیم. به همین دلیل نتوانستیم تمرینات با برنامه ای انجام دهیم. به تازگی تمرینات خود را طبق برنامه آغاز کرده ایم.

حمید کریمی ادامه داد: شنیده ایم که برخی از رشته ها ممکن است در المپیک برگزار نشود. هنوز خبر قطعی ندارم. حدود ۱۰ روز است که تمرینات خود را در استخر آزادی پیگیری می کنم. زمانی که در روسیه بودم امکانات عالی بود به همین دلیل با تمرکز بسیار خوبی تمرینات خود را طبق برنامه پیش می بردم. همانطور که می دانید روسیه یکی از بهترین های دنیا در شیرجه است و مقام آور است. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا به ایران بازگشتم. امیدوارم این ویروس هر چه سریعتر ریشه کن شود.

ملی پوش شیرجه ایران ادامه داد: ایران امکانات زیادی ندارم و برخی چیزها امکانپذیر نیست اما با تمام اینها سعی خود را خواهم کرد. تمرینات را پیگیری می کنم.

کریمی درباره شانس کسب سهمیه المپیک گفت: تا به حال در این رشته ورودی المپیک نداشته ایم. زمانی که در روسیه حضور داشتم مربی روسی بسیار روی من امید داشت. همه چیز خیلی خوب پیش می رفت و فدراسیون نیز با تماشای فیلم هایم امید زیادی به کسب سهمیه داشت اما با توجه به اتفاقاتی که رخ داد و وقفه ای که در تمرینات بوجود آمد کمی شرایط سخت تر شد.