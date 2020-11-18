سناتورهای آمریکا خواستار توقف فروش تسلیحات نظامی به امارات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه تن از سناتورهای ایالات متحده روز چهارشنبه از معرفی لوایح قانونی به مجلس سنا خبر دادند که هدف آن، جلوگیری از اجرایی شدن طرح دولت «دونالد ترامپ» برای فروش تسلیحات نظامی با ارزشی بیش از ۲۳ میلیارد دلار به امارات متحده عربی است.

سناتورهای دموکرات «باب منندز» و «کریس مورفی» به همراه «راند پال» سناتور جمهوریخواه اعلام کردند که به منظور عدم تصویب طرح ترامپ برای فروش تسلیحات نظامی همچون پهپادهای دروگر (Reaper) و سایر جنگ افزارها، هواپیمای جنگنده اف- ۳۵ و موشکهای هوا به هوا به امارات متحده عربی چهار قطعنامه جداگانه را به مجلس سنا ارائه کردند.

این سه سناتور کنگره آمریکا از تلاش دولت ترامپ برای دور زدن روند بررسی کنگره و پیشبرد فوری طرح فروش این تسلیحات پیچیده به امارات متحده عربی خبر داده و اظهار داشتند که دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه ایالات متحده از پاسخگویی به این پرسش که دولت وقت آمریکا چگونه با مخاطرات برآمده از این طرح علیه امنیت ملی مقابله خواهد کرد، سرباز زده اند.

به گفته این سناتورها، تسلیحات موردنظر در این طرح شامل پیشرفته ترین جت جنگنده، بیش از ۱۴،۰۰۰ بمب و مهمات مرگبار و همچنین دومین قرارداد بزرگ فروش پهپادهای آمریکایی به تنها یک کشور است.