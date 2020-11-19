تولید ۴۴۰ هزار تن ذرت در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین علی همت زاده با بیان اینکه ۴۴۰ هزار تن ذرت در مزارع آبیک تولید شده است، اظهار کرد: این میزان ذرت از سطح ۹ هزار و ۷۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.

وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت؛ ۱۶۸۵ هکتار کشت بهاره و ۸۰۵۹ هکتار کشت تابستانه بود.

همت زاده تصریح کرد: ۱۶۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی که به زیر کشت ذرت رفته به صورت تیپ آبیاری شده بود.

وی در پایان یادآور شد: همچنین ۴ هزار و ۸۶۰ هکتار به صورت کم خاک‌ورزی و ۱۵ هکتار به صورت کشت مستقیم انجام شده بود.