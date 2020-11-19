مشکل جامعه امروز عمل نکردن حاکمان اسلامی به دستورات قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی صبح پنجشنبه در پیامی به همایش «ذلت تسلیم و خیانت به آرمان‌های اسلامی» عمل نکردن حاکمان اسلامی به قرآن کریم را عامل بسیاری از مشکلات بشر دانست و افزود: امروز عربستان سالانه قرآن‌های فراوانی چاپ می‌کند و به سراسر دنیا می‌فرستد، اما بهره‌ای از آن نبرده و آیات جهاد را نادیده گرفته و تن به ذلت می‌دهد.

پیام آیت اللّه نوری همدانی به این همایش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبیّنا ابوالقاسم محمد و علی اهل بی ته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الأرضین

باسلام و تحیت به آن مجمع محترم که با حضور اساتید و شخصیت‌های معظم تشکیل گردید.

امروز یکی از موضوعات مهم در دنیا مسئله قدس شریف می‌باشد و شاید بتوان گفت مهمترین مسئله باشد.

بر این اساس جبهه استکبار با تمام قوا وارد این موضوع شده است و این هوشیاری جهان اسلام خصوصاً علماء و نخبگان را برای مقابله با این تفکر خطرناک می‌طلبد و بر این اساس باید دو موضوع را عرض کنم.

یک موضوع سابقه عداوت و دشمنی جبهه مقابل با اسلام و موضوع دوم نقش علماء ونخبگان درمقابله با این موضوع. اما سابقه دشمنی آنان را قرآن کریم در جاهای مختلف اشاره فرمود و توصیه‌های موکد مبنی برعدم ارتباط با آنان را متذکر کردید {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ} (سوره مائده آیه ۸۲) و در آیه دیگر {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} (سوره آل عمران آیه ۱۱۸) آیه و باز در آیه دیگر {وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (سوره بقره آیه ۱۲۰)

بر این اساس تکلیف جامعه اسلامی را روشن ساخته است.

و اما وظیفه علماء باید توجه داشت که رسالت علماء و نخبگان همان است که در بُعد هدایت بر عهده پیامبران بوده تا مردم از ظلمت و جهالت به سعادت و رستگاری برسند و در مقابل با دشمن علاوه بر علم و دانش، جهاد را در کارنامه زندگی خود داشته باشند و همانطور که پیامبران با دستی کتاب هدایت و با دست دیگر ابزار جهاد داشته‌اند علماء نیز همین مسیر را بپیمایند که سعادت انسان محقق نمی‌گردد مگر در سایه جهاد وخدارند متعال به پیامبر فرمود: {یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ} (سوره توبه آیه) و {فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا} (سوره فرقان آیه ۵۲)

و خود پیامبر هم با ما چنین امر کرد: «لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَی أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا» (الکافی، باب الجهاد، ج ‏۵، ص ۲)

امروز تمام مشکلات بشر خصوصاً بعضی از حاکمان کشورهای اسلامی عمل نکردن به دستورات قرآن کریم است؛ امروز عربستان سالانه قرآن‌های فراوانی چاپ می‌کند و به سراسر دنیا می‌فرستد، اما بهره‌ای از آن نبرده و آیات جهاد را نادیده گرفته و تن به ذلت می‌دهد.

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ} (سوره ممتحنه آیه ۱) و {إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِینًا} (سوره نساء آیه ۱۰۱)

امروز رژیم غاصب صهیونیستی با تمام قوا وارد میدان شده و استکبار جهانی هم که طبل رسوایی شان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بلند شد از آنان پشتیبانی می‌کند تا بتوانند به جنایات خود ادامه دهند و تجاوز و کشتار وحشیانه خود را علیه ملت مظلوم فلسطین ادامه دهند و از طرفی سازمان‌های بین المللی نیز سکوت مرگباری را اختیارکردند، این ننگ بر دامن بعضی ازکشورها که به طرح عادی سازی با رژیم غاصب صهیونیستی وارد شده‌اند خواهد ماند.

مسلمانان باید بدانند عمل به این آیه شریفه لازم است {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ} (سوره فتح آیه ۲۹) و هرگونه ارتباط بارژیم کودک کش و هواداران آن حرام و وظیفه اول مسلمین مقابله با آنان است

و دشمنان اسلام بدانند که در موضوع فلسطین آحاد مسلمانان متحد و هم نظر هستند و قدس شریف را قلب تپنده جهان اسلام دانسته و اجازه غصب آن مکان مقدس را نخواهند داد و حکام کشورهای مرتبط با اسرائیل غاصب و جعلی بدانند سقوط و نابودی آنان نیز نزدیک است و انشاءالله بزودی این رژیم جنایتکار از منطقه محو خواهد شد.