ساعت کار میادین میوه و تره بار پایتخت تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی تیزرو- روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ۲۵۰ میدان و بازار میوه و تره بار تهران به عنوان مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری)، مشمول محدودیت‌های ناشی از کرونا نشده و ساعت کار آنها تغییر نمی‌کند.

بر اساس این اطلاعیه، اعمال محدودیت‌های کرونایی از روز شنبه اول آذر آغاز می‌شود اما میادین و بازارهای میوه و تره بار همچون گذشته به فعالیت بی‌وقفه خود و خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه خواهند داد.

بر اساس این اطلاعیه، میادین و بازارهای میوه و تره بار هر روز از ساعت ۸ صبح تا یک ظهر و از ساعت ۲ و نیم عصر تا ۷ شب، باز هستند و با عرضه انواع میوه و محصولات فرنگی تازه و همچنین، سایر ارزاق و مایحتاج مورد نیاز شهروندان از جمله محصولات پروتئینی، کالاهای بازرگانی و مواد غذایی در خدمت شهروندان خواهند بود.

این روابط عمومی در پایان اطلاعیه خود از عموم شهروندان درخواست کرده است که به منظور حفظ سلامتی خودشان و دیگران، هنگام ورود به میادین میوه و تره بار، حتماً از ماسک استفاده کنند و ترجیحاً دستکش داشته باشند تا هنگام دستچین کردن محصولات مورد نیاز، دست‌هایشان آلوده نشود، ضمن اینکه رعایت فاصله‌گذاری از طریق عدم حضور خانوادگی در میادین، مراجعه به میادین در ساعات خلوت بین روز و حفظ فاصله فیزیکی با سایر مشتریان مورد تأکید است.