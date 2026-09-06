ترکیب تیم ملی والیبال ایران در ناگویا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی از ۵ تا ۱۱ مهر با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است.

کمیته ملی المپیک ترکیب تیم ملی والیبال ایران در این بازی‌ها را اعلام کرد که امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، پوریا حسین‌خانزاده، حسین حاجی‌کلاته، عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری و یوسف کاظمی در آن شرکت می کنند.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

تیم ملی والیبال کشورمان هم اکنون با ۱۴ بازیکن در رقابت های قهرمانی مردان آسیا در شهر فوکوئوکا ژاپن حضور دارد که پس از پایان این رقابت‌ها، محمدرضا حضرت پور، اسماعیل مسافر و نیما باطنی راهی تهران خواهند شد و یوسف کاطمی از تهران عازم فوکوئوکا خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌ها است.