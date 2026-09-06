مصدومیت شدید رقیب سابق طارمی در المپیاکوس

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب الکعبی مهاجم مراکشی تیم فوتبال المپیاکوس، در جریان دیدار این تیم مقابل وولوس در هفته سوم سوپرلیگ یونان دچار مصدومیتی شدید شد.

این اتفاق در دقایق پایانی نیمه نخست و در شرایطی رخ داد که الکعبی مقابل ماریوس سیامپانیس، دروازه‌بان وولوس، قرار گرفت و در برخورد میان دو بازیکن، پای مهاجم المپیاکوس به شکل شدیدی پیچ خورد.

شدت این صحنه به حدی بود که بازیکنان دو تیم و حتی تیزیلو داور مسابقه، با نگرانی سر خود را گرفتند و شوکه شدند. تصویر پای الکعبی و واکنش شدید او به این مصدومیت، نگرانی زیادی ایجاد کرد و این مهاجم باتجربه بلافاصله برای انجام بررسی‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

پس از انجام معاینات، مشخص شد که الکعبی دچار شکستگی استخوان ساق پا شده است. بر همین اساس، مهاجم المپیاکوس قرار است امروز یکشنبه تحت عمل جراحی قرار بگیرد. این جراحی توسط کریستوس تئوس، پزشک باشگاه المپیاکوس انجام خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر تنها ابتلای الکعبی به شکستگی استخوان ساق پا تأیید شده است، هنوز نمی‌توان با اطمینان درباره مدت زمان دوری او از میادین اظهار نظر کرد.

در صورت شکستگی شدید ساق پا، به‌ویژه اگر شکستگی کامل باشد و نیاز به جراحی و تثبیت استخوان وجود داشته باشد، دوره بازگشت به میادین می‌تواند چندین ماه طول بکشد. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات دقیق مصدومیت و نتیجه جراحی، ارائه هرگونه پیش‌بینی درباره زمان بازگشت الکعبی منطقی نیست.

لازم به ذکر است که فصل گذشته مهدی طارمی در تیم المپیاکوس حضور داشت و رقیب الکعبی برای حضور در ترکیب اصلی این تیم بود که در نهایت و با وجود قراردادی که برای فصل جاری داشت تصمیم به جدایی از این تیم گرفت و راهی الوصل امارات شد.