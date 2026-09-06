به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، وحید شمسایی درباره روند انتخاب بازیکنان برای حضور در اردو اظهار داشت: بازیکنان را بر اساس کیفیت و شایستگی انتخاب می‌کنم، نه تلفن و سفارش. به همراه کادر فنی، تمام ۱۴ تیم حاضر در لیگ برتر فوتسال را از نزدیک دیده‌ایم و هر هفته آنالیز ویدیویی و جلسه مشورتی برگزار کردیم و الان بیش از هر زمان دیگری به لیست نهایی بازیکنان نزدیک شده‌ایم. به‌زودی بازیکنان موردنظر را برای حضور در اردو دعوت خواهیم کرد.

شمسایی با اشاره به حساسیت خود در قبال انتخاب بازیکنان ادامه داد: شک نکنید که خودمان را مدیون حق‌الناس نمی‌کنیم. برای من ملاک، شایستگی، کیفیت فنی، انگیزه و عشق به پیراهن تیم ملی و پرچم ایران است.

سرمربی تیم ملی فوتسال تأکید کرد: اینکه کسی فکر کند می‌تواند با تلفن و سفارش یا مداخله کسی لباس تیم ملی را به تن کند، سخت در اشتباه است. ملاک انتخاب من همیشه شایستگی و کیفیت فنی بوده و خواهد بود. ارتباط بسیار خوبی با مربیان لیگ داریم و از آنها چه در بعد فنی و چه اخلاقی و رفتاری بازیکنان در تماس هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه جایگاه تیم باشگاهی بازیکنان تأثیری در تصمیم او ندارد، گفت: برای من فرقی نمی‌کند یک بازیکن در تیم مطرح باشد یا در انتهای جدول. این موضوع را می‌توانید از بهروز عظیمی، علی اکرمی و امیرحسین داودی بپرسید که وقتی برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شدند، تیمشان در کجای جدول قرار داشت. این رویه امروز و همیشه ادامه خواهد داشت، هر بازیکنی که بهترین باشد، درهای تیم ملی به روی او باز است.