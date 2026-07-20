به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، از پل‌های گچین و پروژه‌های در دست اجرای محور بندرعباس-بندر خمیر بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پل اول گچین (گریوه) در مسیر رفت بندرعباس به سمت سه‌راهی لار-بندر خمیر مورد بررسی قرار گرفت. این پل با توجه به عرض زیاد بستر رودخانه، شرایط باتلاقی منطقه و جریان دائمی آب، به‌صورت دو دستگاه پل شامل هفت دهانه ۳۰ متری و هشت دهانه ۳۰ متری با اجرای فیوز میانی طراحی، احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

در جریان بازدید، گزارشی از خسارت واردشده به این پل ارائه شد. پل اول گچین در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ بر اثر حمله رژیم جنایتکار آمریکا هدف اصابت قرار گرفت و بخشی از این زیرساخت راهبردی کشور دچار آسیب شد.

وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه همچنین از روند اجرای پل دوم گچین در محور بندرعباس-بندر خمیر بازدید کردند. این پل با ۳۵ دهانه ۲۰ متری در حال احداث است که تاکنون عملیات اجرای دال ۳۰ دهانه آن به پایان رسیده و سایر دهانه‌ها در مراحل اجرای پایه، کوله، دیوارها و سرستون قرار دارد

همچنین از مجموع ۱۶ کیلومتر مسیر پروژه، عملیات بهسازی و اجرای زیرعبور در هشت کیلومتر به پایان رسیده و از هشت کیلومتر باقی‌مانده نیز حدود ۶.۵ کیلومتر وارد مرحله اجرای لایه اساس شده است.

در ادامه، وضعیت مسیر برگشت بندر خمیر به بندرعباس نیز بررسی شد. این مسیر شامل دو دستگاه پل به طول‌های ۳۰۰ و ۲۰۰ متر، در مجموع به طول ۵۰۰ متر است که یکی از دهانه‌های آن در حمله ۲۵ تیرماه آسیب دیده و هم‌اکنون اقدامات لازم برای بازسازی و استمرار بهره‌برداری از آن در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید با بررسی میدانی روند عملیات اجرایی، بر تسریع در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و حفظ پایداری محور راهبردی بندرعباس-بندر خمیر تأکید کرد.