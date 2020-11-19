فنلاند، دانمارک و اندونزی هم نمایندگانشان را به اسکار معرفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، اندونزی با فیلم ترسناک «ایمپتیگور» یا «زنان جهنمی» ساخته جوکو انور به اسکار می‌رود. این فیلم درباره زن جوانی است که می‌فهمد در دهکده اجدادی‌اش ممکن است خانه‌ای به او به ارث برسد و با دوستش به آنجا می‌رود، اما اهالی دهکده می‌خواهند او را بکشند تا نفرین روستا از بین برود.

فنلاند با «تاو» به اسکار می‌رود. این فیلم زندگینامه‌ای درباره هنرمند و نویسنده تاو جینسون ساخته شده و کارگردان آن زیدا برگروت کارگردان سرشناس فنلاندی است.

دانمارک نیز «دور دیگر» ساخته توماس وینتربرگ را برای اسکار انتخاب کرده است. این فیلم درباره چهار معلم است که می‌خواهند مسیر جدید برای زندگی شان انتخاب کنند. مدس میلکسن بازیگر نقش اصلی فیلم برای بازی در این نقش در جشنواره سن‌سباستین جایزه دریافت کرده است.

آفریقای جنوبی با «جنگل رویایی» به کارگردانی رنه فان روین، لیتوانی با «لیتوانی نو» ساخته کارولیس کائوپینیس، مکزیک با «من دیگر اینجا نیستم» ساخته فرناندو فِریاس دلا پارا، مونته نگرو با «سینه‌ها» ساخته مایا پروویچ، مقدونیه شمالی با «بید» ساخته میلچو مانچفسکی و پرتغال با «گوش کن» به کارگردانی آنا روشا د سوزا دیگر کشورهایی هستند که در روزهای اخیر تکلیفشان را برای اسکار روشن کرده‌اند.

کشورهای مختلف تا یکم دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ آذر) فرصت دارند تا نمایندگان شان را به اسکار معرفی کنند.

فهرست کوتاه نامزدها از میان تمامی شرکت کنندگان دربرگیرنده ۱۰ فیلم خواهد بود که ۹ فوریه ۲۰۲۱ (۲۱ بهمن) منتشر می‌شود. از این میان پنج نامزد نهایی این بخش ۱۵ مارس (۵ اسفند) انتخاب می‌شوند.

نود و سومین دوره جوایز اسکار ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) برگزار می‌شود.

تاکنون ۵۸ کشور نمایندگان خود را به اسکار معرفی کرده‌اند. سال پیش شمار حاضران در این بخش ۹۳ فیلم بود.