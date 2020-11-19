باند سارقان مغازه در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح شهر کرمانشاه دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی به طور ویژه پیگیر این سرقت‌ها شده و با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند در یک مرحله با شناسایی ۲ نفر سارق، آنها را طی یک عملیات دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: در تحقیقات اولیه، متهمین منکر ارتکاب هر گونه سرقتی شده که کاراگاهان پرونده دامنه تحقیقات را گسترش داده که نهایتاً مشخص گردید که متهمین از افراد سابقه دار و حرفه‌ای هستند لذا کاراگاهان با انجام روش‌های علمی و نوین کشف جرم، عرصه را بر آنها تنگ نموده در نهایت به ۳۴ فقره سرقت مغازه، هشت فقره سرقت اماکن خصوصی در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

جاویدان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات از سارقان در خصوص اینکه اموال مسروقه را به چه شخص یا اشخاصی فروخته‌اند؛ اعتراف کردند که اموال را به ۲ نفر مال خر فروخته، که با راهنمایی سارقین مخفیگاه افراد مال خر شناسایی، طی هماهنگی قضائی هر ۲ نفر مال خر دستگیر و به اداره مبارزه با سرقت انتقال در انجام تحقیقات و مواجهه حضوری با سارقان دستگیر شده به خرید اموال مسروقه از آنان اعتراف کردند.

وی گفت: با راهنمایی متهمین محل‌های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی و پرونده پس از انجام تحقیقات به همراه متهمین به دادسرا اعزام که با صدور قرار روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از شهروندان به ویژه کسبه خواست به هشدارهای پلیس توجه جدی داشته باشند و مغازه‌های خود را به سیستم‌های ایمنی و هشداردهنده تجهیز کنند.