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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۲۰

قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۳ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۳ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دیروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان‌ماه) از ۴۳ دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد: قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز ۴۳ دلار و پنج سنت ثبت شد، در حالی که روز سه‌شنبه (۲۷ آبان‌ماه) ۴۲ دلار و ۷۶ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۴۳ دلار و ۸۸ سنت و ۴۱ دلار و ۱۹ سنت به ازای هر بشکه بود.

کد مطلب 5075671

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