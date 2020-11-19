افزایش نگرانی ها در خصوص گسترش کرونا در میان اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، نگرانی ها در خصوص گسترش ویروس کرونا در میان اسرای فلسطینی افزایش یافته است به طوریکه خانواده های این اسرا، نسبت به نحوه برخورد با مبتلایان در زندان های رژیم صهیونیستی ترس و نگرانی دارند.

بر اساس این گزارش، همسر «کامل حمران» اسیر فلسطینی در بند ۳ زندان جلبوع رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که وی به همراه بیش از ۱۰۰ اسیر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

همسر حمران ادامه داد که مسئولان زندان های رژیم صهیونیستی سیاست پنهان کاری در خصوص تعداد مبتلایان و نحوه برخورد با آنها را در پیش گرفته اند به طوریکه هیچ اطلاعی از وضعیت این اسرا در دست نیست.

نهادهای حقوقی در فلسطین اعلام کرده اند که اشغالگران صهیونیست در زندان های اسرائیل، هیچ دارویی در اختیار اسرای فلسطینی مبتلا به ویروس کرونا قرار نداده اند و همان رفتاری را با آنها می کنند که با اسرای غیر بیمار انجام می دهند.

این اسرای مبتلا به ویروس کرونا از دیگر اسرا جدا نشده و حتی در یک سلول بیش از ۷ اسیر حضور دارند.