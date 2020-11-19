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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۴۷

معاون بهزیستی کرمانشاه:

پویش قصه‌گویی قرآنی در مهدهای کودک کرمانشاه برگزار می شود

پویش قصه‌گویی قرآنی در مهدهای کودک کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه از برگزاری پویش قصه‌گویی قرآنی در مهدهای کودک کرمانشاه خبر داد.

کامران علی‌مددی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پویش قصه گویی با محوریت داستان‌های قرآنی در مهدهای کودک استان کرمانشاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مهلت ارسال آثار برای بخش مسابقه این پویش، تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این پویش می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۴ آذر ماه سال جاری به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.

به گفته معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه به آثار برتر شرکت کننده در این پویش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت نا محدود اثرات ارسالی به این پویش، گفت: هر کودک چهار تا ۶ سال با ارائه حداقل یک اثر می‌تواند در بخش مسابقه‌ای این پویش شرکت کند.

کد مطلب 5075796

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