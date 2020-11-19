به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بدین شرح است:

اکنون که با تاییدات الهی در آستانه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها، متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور هستیم، لازم است ضمن اطمینان خاطر به اقشار مختلف مردم از آمادگی‌های کافی دستگاه‌های مختلف عضو قرارگاه برای اجرای طرح جدید، نکات ذیل برای مزید استحضار مردم عزیز و شریف ایران، عموم مخاطبان و اصحاب ارجمند رسانه اعلام شود.

۱- در طول ۹ ماه گذشته و از آغاز ورود بیماری به کشور تا پیش از این، اقدامات زیادی در راستای فاصله گذاری اجتماعی، آموزش، غربالگری، اقدامات بهداشتی و درمانی و فراهم آوردن زیرساخت سامانه‌های هوشمند مدیریت بیماری کرونا انجام گرفته است، اما روند افزایشی بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، ضرورت اتخاذ تمهیدات تهاجمی، همه جانبه و همگانی، برای مقابله با این بیماری را برای همگان آشکار و به گزینه‌ای اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. بر همین اساس، مردم، مسئولان و متخصصین مختلف کشور، اجرای اقدامات جدی و البته همه جانبه را مطالبه می‌کنند.

۲- درجهت پاسخ به این دغدغه و مطالبه مشترک مردمی و کارشناسی، در طول سه هفته اخیر، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، تلاش شد تا ضمن بررسی دقیقِ ظرفیت‌های قانونی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، هفت محور اصلی برنامه جامع کنترل بیماری درک شور شامل تشدید پروتکل‌ها و نظارت‌ها، تست گسترده و هدفمند، بیماریابی فعال، ارتقای آموزش و اطلاع رسانی، حفاظت از گروه‌های آسیب پذیر، تعیین محدودیت‌ها و تقویت درمان سرپایی، به صورت نهادمند پیگیری و از همه دستگاه‌های عضو قرارگاه و مسئول در هر زمینه، گزارش گیری جدی به عمل آمده

۳- در همین مدت کوتاه همچنین، در جلسات مختلف ارتباط تصویری با استانداران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ،۴۵۰ فرماندار و رئیس شبکه بهداشت و ۱۱۰۰ بخشدار، در سراسر کشور، دغدغه‌ها، موانع و پیشنهادات مدنظر تمامی عناصر فعال در مدیریت مبارزه با بیماری در سراسر کشور، مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفته است.

۴- در همین مدت؛ با پیگیری‌های به عمل آمده وبا تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر بخش‌های ذیربط، شاهد افزایش تعداد تست‌ها در گام اول به حدوداً ۴۰ هزار و در روزهای پیش رو، به یکصد هزار مورد در هر روز خواهیم بود که اگرچه این اقدام موجب افزایش آمار مبتلایان شناسایی شده خواهد بود، لیکن در عوض با شناسایی بیماران در مراحل اولیه بیماری، به تدریج از تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهد کاست. ان شاا…

۵- قرارگاه همچنین، با بررسی دقیق طرح غربالگری محله محور و ارزیابی گزارش اجرای آزمایشی آن در استان کرمانشاه، در جهت کاهش مشکلات و ارتقای اثرگذاری آن تلاش نموده و این طرح که در اجرای برنامه شناسایی فعال بیماران، تسهیل روند قرنطینه بیماران، کاهش روند بستری بیماران در مراکز درمان و نهایتاً تحقق روند کاهشی مرگ و میرهای ناشی از ابتلای افراد به کرونا، طراحی شده است، با کمک و نقش آفرینی سازمان بسیج مستضعفین، جمعیت هلال احمر، سازمان‌های مردم نهاد و کادر بهداشت و درمان از روز شنبه، به مرور در مناطق مختلف کشور اجراء می‌شود.

۶- همچنین، به عنوان یک محور از هفت محور اصلی برنامه جامع مدیریت بیماری در کشور، برای اعمال محدودیت‌های مؤثر در کشور، با هدف تحقق معنادار فاصله گذاری اجتماعی، طرح پیشنهادی از سوی کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مستقر در وزارت کشور، در تبادل نظر با ستاد، مورد بررسی نهایی قرار گرفت و پس از کنکاش و بررسی‌های بسیار، نهایتاً، با تصویب جزئیات طرح در تعامل با دستگاه‌های مجری، طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها، متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور، آماده اجرا گردیده است.

۷- زمان آغاز اجرای طرح جدید محدودیت‌ها، از دقایق نخست بامداد روز شنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۹ است و هرچند فعلاً مدت دو هفته برای اجرای آن اعلام شده، اما در عمل متناسب با روند و وضعیت شیوع و بروز بیماری در شهرها، که گزارش‌های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنای تشخیص آن خواهد بود، طول دوره اعمال محدودیت‌ها پس از دو هفته نخست، استمرار، تغییر و یا کاهش خواهد یافت.

۸- از آنجا که محدودیت‌های وضع شده به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده و مصوبات این ستاد با اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، معادل مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، مقررات وضع شده در حکم قانون است و ضمن آنکه عموم مسئولان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند، همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید نهایت تلاش خود را در اجرا و تحقق عملی آن به کار بندند. بر همین اساس، اجرای محدودیت‌ها مشمول همه دستگاه‌های کشور در هر سه قوه مجریه، مقننه و مجریه خواهد بود.

۹- عملکرد همه مردم، مسئولان و دستگاه‌ها در اجرای این طرح، که تنها هدف آن صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا است، دقیقاً رصد می‌شود و روند اجرای آن به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

۱۰- در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان رکن مهم اجرایی و عملیاتی برنامه مبارزه با کرونا که همه بخش‌های مختلف کشور در خدمت آن هستند و همچنین رسانه‌ها و در رأس آنها سازمان صدا و سیما که نقش بی بدیلی در اجماع سازی، اقناع و همراهی افکار عمومی را بر عهده دارند، مردم شریف ایران، رکن اصلی در تحقق اهداف مورد نظر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا را در راستای طرد و ریشه کنی این بیماری از خانه و کاشانه خود و میهن عزیز اسلامی می‌باشند.

۱۱- تنها و تنها با رعایت حداکثری همه مقررات و ملاحظات مبارزه با بیماری کرونا از سوی مردم است که می‌توان بیماری کرونا را کنترل و امیدوار بود که با تحقق ۷ محور به هم پیوسته برنامه جامع مبارزه با بیماری و از جمله اجرای محدودیت‌های جدید، بیماری را در زمان بندی مناسبی مهار کنیم و در این مرحله، ظرف سه تا چهار هفته، اولین طلیعه‌های نتایج فداکاری‌ها و همدلی‌های عمومی مردم را شاهد باشیم. درخواست صمیمانه و مصرانه قرارگاه از همه مردم صبور و بصیر این است که به دقت مراقب خود، خانواده خویش و اطرافیان خود باشند و به علاوه با اجرای مقررات بهداشتی و رعایت محدودیت‌ها، از سلامت جامعه خود صیانت نمایند.

۱۲- در مراحل پیش رو؛ متناسب با روند اجرای برنامه‌های مبارزه با کرونا، اطلاعات مورد نیاز از طریق اطلاعیه‌های قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و حسب ضرورت اطلاعیه‌های کمیته‌های تابعه ستاد ملی، به استحضار خواهد رسید.

در پایان با ابراز مراتب سپاس و احترام به فرد فرد اعضای کادر بهداشت و درمان کشور که در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال جانفشانی هستند، از محضر پروردگار قادر متعال، صحت و سلامت و بهروزی همه این عزیزان، علو درجات شهدای سلامت، شفای عاجل و کامل مبتلایان و التیام آلام خانواده‌های قربانیان ویروس منحوس کرونا را مسألت داریم.