قطعا فدراسیون والیبال دلایل منطقی برای تغییر کادر نوجوانان دارد

رضا مؤمنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب مسعود آرمات به عنوان سرمربی تیم والیبال نوجوانان گفت: ابتدا به آرمات تبریک می گویم. امیدوارم در مسیری که قرار گرفته بهترین نتایج را به دست آورد. مسیر سختی است. رده نوجوانان از تمام رده ها متفاوت است و مطمئنا کار سختی در پیش دارد.

مربی اسبق تیم والیبال نوجوانان ادامه داد: مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی ایران برگزار خواهد شد و همین سطح توقعات را افزایش داده است. تیم نوجوانان طلای قهرمانی جهان و مقام سومی جهان را در کارنامه دارد به همین دلیل توقع می رود که در ایران خوش رنگ ترین مدال مسابقات به دست آید.

وی تأکید کرد: در دوره های گذشته اتفاقات خوبی در تیم نوجوانان رقم خورد. بحث صغر سن تا جایی که ممکن بود ریشه کن شد و ایران موفق شد در دوره های اخیر در بین چهار تیم جوان دنیا قرار گیرد. یعنی بازیکنان با کمترین سن در مسابقات حاضر شدند. نکته دیگر بحث میانگین قدی بود که موفق شدیم در میان دو تیم برتر دنیا و در کنار روسیه از نظر میانگین قدی حضور داشته باشیم. میانگین قدی ۲.۰۵ سانتیمتری میانگین قد بازیکنان بود. این دستاورد بسیار خوبی است، چرا که آینده والیبال ایران، آینده ای با بازیکنان قد بلند خواهد بود و پشتوانه بسیار خوبی برای تیم ملی بزرگسالان خواهیم داشت.

مؤمنی مقدم افزود: در حال حاضر نیز در لیست ۲۴ نفره الکنو شاهد حضور ۱۱ بازیکنی هستیم که وکیلی و همکارانش برای آنها زحمت کشیده تا به تیم ملی بزرگسال تزریق شوند و این اتفاق بسیار خوبی است. در دو دوره توانستیم ۱۱ بازیکن به تیم ملی بزرگسال تزریق کنیم. همه می دانند که بازیکنان زیر ۲۳ سال در دو دوره اخیر حاصل تلاش وکیلی و همکارانش بود. قطعا تفکرات فدراسیون برای تغییر کادر فنی حق آن می باشد و همه باید به این تصمیمات احترام بگذاریم.

مربی پیشین تیم ملی نوجوانان اظهارداشت: قطعا هدف فدراسیون این است تا نتایجی بهتر از مواردی که ذکر کردم به دست آورد. چه دربحث قد، استعدادیابی، نتیجه گیری و پشتوانه سازی. امیدوارم تیم آرمات به تمام اهداف دست یابد. کار بسیار سختی است. همان طور که می دانید در رده نوجوانان بحث تکنیک، آمادگی جسمانی و مسائل روحی و روانی مطرح است، چرا که بازیکنان نخستین جایی که از خانواده جدا می شوند، در اختیار اردوهای نوجوانان قرار می گیرند به همین دلیل کار فوق العاده سخت است. ما تجربه چنین کاری را داشتیم و مطمئنا گروهی که انتخاب شده اند می توانند کار را مدیریت کنند. برای آرمات و همکارانش در تیم نوجوانان آرزوی موفقیت دارم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستاوردهایی که شما به همراه وکیلی در رده نوجوانان به دست آورده اید قطعا سرمربی آینده باید از تجربه بالایی برخوردار باشد. آیا آرمات می تواند موفقیتهای گذشته را ادامه دهد یا خیر، گفت: نمی توانم در این مورد صحبت کنم. به هر حال این صحبت ها باید در هیئت رئیسه و کمیته فنی مطرح می شد. داورزنی تجربه زیادی دارد و قطعا درباره این موارد بررسی های لازم صورت گرفته است. نمی توانم بگویم تصمیم درست یا غلط بوده است. مطمئنا دلایل و استدلال های خوبی برای تغییرات اعمال شده در تیم نوجوانان وجود داشته است.

وی ادامه داد: در چند دوره حضورم در کنار وکیلی به عنوان کمک اول فعالیت داشته ام. کارنامه و عملکرد خوبی به دست آورده ایم. داورزنی نیز به این موضوع اذعان دارد اما حتما دلایل و استدلال های خاصی داشته که دست به تغییرات زده است. مطمئنا هدف بالاتری داشته اند.

مؤمنی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی به شما برای قبول هدایت تیم نوجوانان شد یا خیر؟ گفت: به هیچ عنوان صحبتی با من انجام نشد اما احساسم این بود پس از حضور پنج دوره به عنوان مربی در کنار تیم های پایه بودن، می توانستم جزو یکی از گزینه ها باشم. البته پنج دوره حضوری که می گویم منوط به حضورم در مسابقات جهانی بوده و اگر بخواهم مسابقات آسیایی را نیز حساب کنم، بالغ بر ۱۰ دوره می شود اما حضورم در رقابت های جهانی منوط به چهار دوره در مسابقات نوجوانان جهان و یک دوره جوانان جهان است.

وی تأکید کرد: در بین گزینه ها نبودم. اصولا در دنیا این گونه است که اگر سرمربی را بنا بر هر دلیلی برکنار می کنند، کمک اول او به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح می شود که من در بین گزینه ها نبودم. شاید کم کاری انجام داده ام، چرا که اینجا ایران است. شاید باید حمایت همه جانبه ای می داشتم که نداشتم و نخواسته ام که داشته باشم. به بحث شایسته سالاری، رزومه و عملکرد اعتقاد زیادی دارم، شاید رزومه ام به آن اندازه نبوده که دوستان بخواهند از آن دفاع کنند.

مؤمنی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا روابط در انتخاب افراد در والیبال تأثیرگذار است یا خیر؟ گفت: در این مورد صحبتی ندارم و نظری نمی دهم.

وی در پایان گفت: برای آرمات و همکارانش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم نسل خوبی پرورش و به تیم بزرگسالان تزریق کنیم. خوشبختانه عملکرد تیم نوجوانان در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ بسیار خوب بود و مقام سوم و قهرمانی رقابتها به دست آمد. تیمی که در سال ۲۰۱۷ عنوان قهرمانی نوجوانان جهان را به دست آورد بدون هیچ تغییری در رده جوانان نیز برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد و آن بازیکنان به تیم بزرگسالان نیز راه یافتند. پس انتخاب و آموزش کادر قبلی به درستی انجام شده و عملکرد خوبی داشته اند.