به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر ۶ بازی انجام شد و در پایان این بازی‌ها، گل گهر سیرجان تیمی که دومین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه می‌کند، به دومین پیروزی خود در این فصل رسید تا برای اولین بار صدرنشینی در لیگ برتر را تجربه کند که این اتفاقی عجیب است.

گل گهر که در فصل گذشته و در اولین تجربه حضورش در لیگ برتر نتایج خوبی نگرفته بود و تا هفته‌های پایانی فصل کاندیدای سقوط به لیگ دسته اول بود، با دو پیروزی متوالی شروع خوبی در لیگ برتر داشته و در عین ناباوری به صدر جدول رسیده است.

سیرجانی‌ها در هفته نخست توانستند تیم مدعی سپاهان را در خانه خود با نتیجه جالب توجه ۳ بر یک شکست دهند و در هفته دوم هم به یک پیروزی با ارزش ۲ بر صفر دست پیدا کردند تا با ۶ امتیاز فعلاً به تنهایی در صدر جدول قرار گیرند.

تنها تیمی که می‌تواند در پایان هفته دوم صدر جدول را از تیم گل گهر بگیرد، شهرخودرو است که با هدایت سیدمهدی رحمتی در صورت پیروزی با تفاضل ۲ گل یا بیشتر، به لطف تفاضل گل بهتر صدر جدول را از گل گهر سیرجان بگیرد.