پزشکان داوطلب هلال احمر به یاری مدافعان سلامت کردستان شتافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان، پیام جلالی اظهار کرد: پیرو درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر برای کمک به کادر درمان و مدافعان سلامت، طی هماهنگی با معاونت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور، سریعاً دو تیم درمانی به استان اعزام شدند.

وی افزود: این تیم شامل یک نفر پزشک متخصص بیماری‌های عفونی، یک نفر پزشک متخصص قلب و عروق، چهار نفر پزشک عمومی و ۶ نفر پرستار از استان‌های اصفهان و تهران است.

جلالی خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور ارزشمند این تیم‌های درمانی در استان، تعداد ۵۰ نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز در این طرح مشارکت داشته و با حضور در بیمارستان‌ها و ارائه خدمات به بیماران کرونایی مدافعان سلامت را یاری می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در پایان گفت: طرح یاوران مدافعان سلامت برای اولین بار در کشور به همت جمعیت هلال احمر کردستان اجرا شده و تا عبور از شرایط اضطراری ادامه خواهد داشت.