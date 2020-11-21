به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ادامه کار کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا کاملا مبهم است و خبرهای زیادی از برکناری این مربی از سوی رسانه ها منتشر شده است. کی روش بعد از دو باخت متوالی با کلمبیا برابر اروگوئه و اکوادور، تحت فشار زیادی قرار دارد و حتی روزنامه «رکورد» پرتغال خبر داد که وی با دریافت ۲ میلیون دلار غرامت، کلمبیا را ترک می کند.

این در حالی است که «کارلو آنتونیو ولز» یکی از روزنامه نگاران کلمبیا جزئیات جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال کلمبیا را در ارتباط با وضعیت کی روش افشا کرد. طبق ادعای آنتونیو، فدراسیون کلمبیا در حال حاضر نه پول کافی برای اخراج کی روش و پرداخت غرامت به وی را دارد و نه گزینه جانشینی.

این روزنامه نگار گفت: تقریبا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه رامون خسورون رئیس فدراسیون با آلوارو گونزالس نایب رئیس خود تماس گرفت. خسورون گفت که شب قبل ملاقاتی با «مستر» (کی روش) داشته است و آنها درباره وضعیت ایجاد شده گفتگو کرده اند؛ اینکه «مستر» غمگین و نگران بود اما می خواست به کارش ادامه بدهد.

به گفته این روزنامه نگار، آلوارو از خسورون می پرسد که آیا گزینه ای برای جایگزینی کی روش دارد یا خیر که رئیس فدراسیون پاسخ منفی می دهد.

آلوارو تاکید کرده است که در صورت کنار گذاشتن کی روش نیاز به گزینه ای آماده برای هدایت تیم ملی نیاز است.

این در حالی است که فدراسیون فوتبال کلمبیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا و کاهش حمایت های مالی وضعیت سخت و جدی مالی را پشت سر می گذارد.



سایت elradar که جزئیات جلسه مسئولان کلمبیا را به نقل از روزنامه نگاری از این کشور منتشر کرده است

روزنامه نگار کلمبیایی ادامه داد: اولین چیزی که آلوارو ساعت ۱۰ صبح به خسورون می گوید این است: آیا ما پول داریم، آیا جایگزین داریم؟ وی با دو پاسخ منفی مواجه می شود.

بعد از درخواست نایب رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا مقرر شد تا جلسه ای حضوری برای ارزیابی شرایط و تصمیم گیری برگزار شود.

به نوشته سایت «elradar، رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا و نایب رئیسان وی جلسه ای با هم برگزار کردند و در نهایت تصمیم گرفتند که کی روش فعلا به کارش در کلمبیا ادامه بدهد زیرا در حال حاضر گزینه جایگزین و شرایط مالی اجازه جدایی این مربی را نمی دهد.

روزنامه نگار کلمبیایی همچنین تاکید کرده است که فدراسیون فوتبال کلمبیا تا زمانی که کی روش خودش استعفا ندهد، او را برکنار نخواهد کرد. وی گفت: این درست نیست که فدراسیون کلمبیا با کی روش صحبت کرده است، این درست نیست که آنها می خواهند به کی روش پول بدهند، این درست نیست که کی روش استعفا کرده است. نمی دانم امروز چه اتفاقی می افتد اما تا نیمه شب گذشته هیچ چیزی رخ نداده بود.

آنتونیو ولز صحبت هایش را اینطور پایان داده است: «فدراسیون کلمبیا رسما با هیچ مربی دیگری تماس نگرفته است. تنها گزینه ای که در ذهن نایب رئیس فدراسیون است، رینالدو روئدا (سرمربی تیم ملی شیلی) است. اوسوریو هم مربی کلمبیا نخواهد بود.»

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کلمبیا تاکنون هیچ بیانیه و اطلاعیه ای در خصوص وضعیت فعلی منتشر نکرده است.