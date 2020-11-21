امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سه نقطه شامل مسیر مواصلاتی سه راهی خور دورق، سه راهی دارخوین و جاده شادگان به بندر امام (ره) است.

رئیس ستاد مدیریت کرونا شهرستان شادگان تأکید کرد: هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان، اداره راهداری، شهرداری و سایر ادارات مرتبط همکاری لازم را با نیروهای انتظامی، راهور و پلیس راه در خصوص اعمال محدودیت‌ها داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اشاره کرد و افزود: شهروندان برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا همکاری کنند تا این ویروس ریشه‌کن شود.

صبری پور در پایان با اشاره به شرایط نارنجی این شهرستان، به مردم هشدار داد که ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از تردد غیرضروری در سطح شهر به صورت جدی خودداری کنند تا وضعیت این شهرستان از وضعیت نارنجی به قرمز تبدیل نشود.