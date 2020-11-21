مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان، اظهار داشت: احتمال وقوع سیلاب در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.
وی ادامه داد: بارشهای مؤثری در استان پیش بینی شده است که احتمال سیلاب و طغیان رودخانهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم برای برای کاهش خسارت در پی وقوع سیلاب باندیشند، بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود آب گل آلود به حوضچههای پرورش ماهی با توجه به حجم بالای روان آب و سیلابی شدن رودخانهها در مزارع پرورش ماهی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: شناسایی مناطق و مکانهای حادثهخیز استان باید در اولویت کاری دستگاههای خدمات رسان قرار گیرد تا به دنبال آن برنامهریزی و آمادگی بیشتر برای رویارویی با حوادث طبیعی بیش از پیش ایجاد شود.
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